soluzione per stampare a basso costo un elevato volume di documenti in bianco e nero.La gamma delle EcoTank monocromatiche fornisce una soluzione sostanzialmente diversa rispetto alle macchine laser: con un costo per pagina estremamente basso, un sistema con capienti serbatoi ricaricabili e grazie ai flaconi forniti in dotazione le aziende, permettendo di risparmiare fino al 90% del costo per pagina.La gamma delle EcoTank monocromaticheche si rivolgono a una vasta gamma di utenti e aziende e comprende diverse tipologie: dalle stampanti ET-M1100, ET-M1120, ET-M1140, ET-M1170 e ET-M1180), ai multifunzione 3-in-1 ET-M2140 e ET-M2170 fino ai modelli 4-in-1 ET-M3140, ET-M3170 e ET-M3180).Gli utenti possono trovare il modello più adatto alle loro esigenze grazie a unitài: stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, vassoio da 150 o 250 fogli, oltre a soluzioni di connettività qualiAdatti per piccoli spazi di lavoro, questi modelli azzerano in pratica il tempo perso per il cambio delle cartucce, non richiedono tempi di riscaldamento e possiedono una velocità di stampa che arriva fino a 20 ppm4. Ogni modello viene fornito con una garanzia di un anno o 100.000 pagine, estendibile a 3 anni accedendo al sito www.epson.it