ha reso noti i dati relativi alle minacce cyber del mese di aprile, che sottolineano come. In totale sono stati 2.456.210 gli attacchi rivolti all’Italia e bloccati da Trend Micro. Il Paese arriva così sul podio di questa “speciale” classifica, preceduto al secondo posto dagli Stati Uniti e al primo dalL’Italia ottiene anche un ottimo piazzamento nella categoria che prende in considerazione gli attacchi, è arrivata infatti quarta, facendo registrare 2.646 tipi di macro malware rilevati. In questa categoria il podio vede sempre il Giappone al primo posto, seguito da Cina e Stati Uniti.Questi numeri sono stati rilevati dalla, la rete intelligente e globale di Trend Micro che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il database online relativo agli incidenti cyber, che blocca gli attacchi in tempo reale.Ad aprile, un altro dato interessante riguarda, che hanno fatta registrare un +2,250% a livello globale. Questo dato è importante perché nel moderno contesto di Industry 4.0 che vede sempre più linee di produzione e reti di automazione connesse con le infrastrutture IP,e causare alle aziende ingenti danni economici e di reputazione. È importante mantenere un livello di protezione alto e che soddisfi tutte le esigenze della propria infrastruttura, perché questo trend è sicuramente destinato a crescere.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita