Xiaomi presenta i nuovi prodotti Ecosystem

Xiaomi rende disponibile anche in Italia un ecosistema di prodotti connessi alla piattaforma IoT. Tra i prodotti annunciati ci sono, la nuova generazione di smart wearable più venduti di Xiaomi;, un monopattino elettrico; eMi Smart Band 4 è dotata di un nuovissimo display AMOLED full color, che consente agli utenti di visualizzare in un colpo d'occhio statistiche di fitness, messaggi e notifiche con un tocco di colore. Anche con un display a colori, Mi Smart Band 4 integra una batteria da 135 mAh ed è in grado di assicurare una durata fino a 20 giorni con una singola carica. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute e delle attività come le generazioni precedenti, Mi Smart Band 4 ora dispone di una modalità di tracking per il nuoto in grado di monitorare distanza, tempo, bracciate, SWOLF (unità di misura dell'efficienza della nuotata) e altro ancora.Mi Smart Band 4 mantiene un design elegante e leggero, un'interfaccia utente intuitiva completamente nuova per una facile navigazione, una funzione di blocco automatico del bracciale quando viene rimosso dal polso dell'utente e controlli per la riproduzione musicale su smartphone.Mi Band 4 è disponibile a partire dalsu mi.com , Mi Store, Amazon.it e da Unieuro a partire da 34,99€.Mi Electric Scooter Pro è dotato di una batteria ad alta capacità che offre fino a 45 km di autonomia con una sola carica, supera salite con una pendenza fino a 12°, ha una velocità massima di 25 km/h e un nuovo display LED integrato multifunzione per il monitoraggio della corsa. Mi Electric Scooter Pro ha lo stesso design minimalista e premiato del Mi Electric Scooter; il suo design pieghevole e portatile lo rende una soluzione perfetta per miglio distanze ridotte e può essere riposto facilmente dopo l'uso. Presenta gli stessi comandi intuitivi, doppio sistema di frenata e una serie di funzioni di sicurezza della batteria.Mi Electric Scooter Pro è disponibile al prezzo di 499€ a partire dal 18 giugno presso i Mi Store autorizzati. A partire dall'8 luglio in esclusiva nei punti vendita Unieuro e dal 25 luglio presso tutte le principali catene distributive.Mi True Wireless Earphones, progettateper le persone in movimento, sono caratterizzate da un design senza fili. Grazie a un audio ottimizzato e una riproduzione musicale di alta qualità, offre fino a un totale di 10 ore di riproduzione musicale continua. Mi True Wireless Earphones offrono un facile collegamento e una connessione stabile: si collegano automaticamente al dispositivo associato quando si apre la custodia, offrendo ogni volta una connessione rapida e continua.La riproduzione musicale si arresta automaticamente quando uno degli auricolari viene rimosso dall'orecchio e può anche funzionare in modo indipendente per rispondere alle chiamate telefoniche. I controlli touch intuitivi permettono di riprodurre o mettere in pausa la musica, di rispondere o terminare le chiamate o di attivare gli assistenti vocali con un semplice tocco o doppio tocco.True Wiress Earphones sono pronte per la vendita a partire dal 13 giugno su mi.com , nei Mi Store e nei punti vendita MediaWorld. A partire dal 1 luglio saranno invece disponibili presso tutte le principali catene di distribuzione.