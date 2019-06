IBM Studios apre a Milano e si trasforma nella Città della Tecnologia

, in piazza Gae Aulenti a Milano, è pronto ad aprire ufficialmente le sue porte: per una settimana diventerà “la citta della tecnologia”. Dal, infatti, un’agenda molto ricca prevede una serie di appuntamenti e sperimentazioni con ospiti d’eccezione, testimonianze di aziende ed esperti per celebrare lo stato dell’arte dell’innovazione.saranno protagonisti assoluti di un percorso che punta ad accompagnare le aziende italiane verso la digital reinvention in chiave cognitiva.Uno spazio aperto, n, in cui condividere esperienze, sperimentare, confrontarsi e toccare con mano le tecnologie più avanzate e le loro applicazioni per migliorare le nostre vite e il modo di fare business.Si partirà venerdì 21 giugnoLa trasformazione digitale, infatti, ha bisogno di una co-creazione ampia e condivisa per essere realmente efficace.Ci sarà anche unaper i developers, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni e applicazioni innovative che puntino a mitigare i tragici effetti dei disastri naturali.Il digitale è fondamentale: nel week end, solo per citare alcuni appuntamenti, ci saranno visite guidate alla biblioteca degli alberi, attività scientifiche e laboratori interattivi dedicati a bambini e ragazzi, show-cooking con ricette scelte grazie al supporto di Watson Chef e uno spettacolo immersivo in Virtual Reality per rivivere l’esperienza dell’Apollo 11.Un ospite speciale, lo scrittor, insieme al Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia, Enrico Cereda, aprirà l’incontro del 24 giugno con un intervento a partire dal suo ultimo libro “The Game”. Questa giornata sarà focalizzata sul tema del cloud con l’inaugurazione dell’, uno spazio che unisce competenze, piattaforme e tecnologie in un contesto creativo in grado di promuovere l'innovazione e lo sviluppo di nuove applicazioni per aziende grandi e piccole. Seguiranno due sessioni nelle quali interverranno diverse aziende che hanno avviato con IBM il percorso di evoluzione verso il cloud ibrido.Mentre la mattina del 25 giugnosempre più attuale e importante per le imprese. Oggi, per rispondere alle nuove minacce cyber occorre intervenire su scale temporali sempre più brevi e avvalersi di una security sempre più integrata, collaborativa, unificata e resa disponibile rapidamente e in modo scalabile. Nel pomeriggio è previsto un panel sull’per confrontarsi con il mondo dell'industria, le Università, le Istituzioni e tutto l'ecosistema su come persone, processi, macchine e tecnologia giocano un ruolo chiave nella nuova era, trasformando la catena del valore oltre le mura della fabbrica.L’ultima giornata comincerà con l’intervento dell’astronauta, seguita da incontri focalizzati sul tema dell’intelligenza aumentata. Sono previste in particolare tre sessioni: nella mattinata si parlerà di cosa significa trasformarsi in una Cognitive Enterprise con alcune testimonianze clienti. Nel pomeriggio ci sarà un panel sulla customer experience e sull’importanza di reinventare una strategia digitale di successo per creare sempre più valore per il cliente, e l’ultimo appuntamento sarà centrato su come l’intelligenza artificiale rivoluzionerà la funzione HR.Inoltre, in occasione diè possibile creare, on line, la propria simbolica "Carta d'identità tecnologica": il primo passo per diventare cittadino della Città della Tecnologia, poter accedere a percorsi focalizzati su innovazione e competenze e ovviamente partecipare all’evento di inaugurazione.Per creare la carta d’identità tecnologica:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita