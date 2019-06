LG: al via la vendita in Corea del Sud del primo tv OLED 8K al mondo

ha annunciato l’inizio delle vendite in Corea del Sud del primo: seguirà nel corso di quest’anno la disponibilità nei mercati chiave del Nord America e dell’Europa.LG OLED TV Z9 utilizza un pannello evoluto con 33 milioni di pixel auto-illuminanti per garantire l’iconica qualità d’immagine degli LG OLED TV,, un ampio angolo visivo, e un contrasto infinito grazie al nero perfetto.Le immagini appaiono estremamente nitide sullo schermo da 88 pollici grazie alla risoluzione Ultra HD da 8K (7.680 x 4.320 pixel) che equivale a sedici volte il numero di pixel dei pannelli Full HD eLa performance del pannello OLED 8K di LG è ulteriormente elevata dal, che migliora la qualità dell’immagine attraverso la tecnologia dideep learninge l’accesso a un ampio database di informazioni visive. Questo consente al chip di ottimizzare i contenuti riconoscendo la qualità della fonte e utilizzare così il miglior algoritmo per garantire un’incredibile qualità d’immagine.Con il processore α9 Gen 2 8K, LG OLED TV Z9 88’’ vanta inoltre avanzate capacità di elaborazione con efficace upscaling in 8K e una migliore riduzione del rumore tramite un processo aumentato a 6-step – rispetto a quello a 4-step utilizzato nelle versioni 4K. In questo modo il TV(3.840 x 2.160) o a 2K (1.920 x 1.080).In aggiunta, il processore analizza le condizioni dell’ambiente circostante per calibrare il più adatto livello di luminosità dello schermo.LG OLED TV Z9 88’’ garantisce un’esperienza altamente immersiva anche dal punto di vista sonoro: la qualità audio è infatti ottimizzata attraverso un algoritmo intelligente in grado di mixare l’audio a due canali per offrire uLa tecnologia dideep learningmigliora significatamente l’output analizzando il contenuto sorgente per riprodurre effetti sonori potenziati per i film, bassi più profondi per la musica e voci più nitide per gli eventi sportivi. Gli utenti possono regolare il suono in base alle loro preferenze o lasciare che sia il televisore a impostare i migliori livelli sonori in base al contesto.Per garantire una straordinaria esperienza HDR, l’LG OLED TV 8K è dotato diper un suono incredibilmente realistico e per la riproduzione di contenuti audio finemente regolati, compatibili con Dolby Vision.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita