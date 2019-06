Ricerca Sony: i consumatori desiderano schermi TV sempre più grandi

Nonostante l’aumento della popolarità di dispositivi portatili piccoli e pratici, i televisori sembrano andare in controtendenza,Secondo la ricerca condotta dain Europa nell’ambito del report, nel caso specifico dell’Italia quasi un quarto degli intervistati (il 24%) vorrebbe avere un dispositivoe, sempre nel nostro paese, il 29% vorrebbe un TV superiore ai 55 pollici.Il desiderio di avere in salotto un TV extra-large è più forte in Francia, dove oltre un quarto dei consumatori (26%) afferma che preferirebbe un dispositivo da 65 pollici o più, ma, con un intervistato su cinque che dichiara di preferire gli schermi superiori a 65 pollici.In realtà possedere un televisore di grandi dimensioni è un bisogno rilevante, dal momento che una persona su dieci afferma di considerarlo. più di smartphone e tablet (7%), abiti firmati (7%) o orologi costosi (6%). Dato che cresce al 13% nel caso specifico dell’Italia, dove si conta il maggior numero di persone che desiderano un TV migliore, con il 57% degli intervistati che vorrebbe un TV più grande.Tra i Paesi europei presi in esame,, con il 57% degli intervistati che vorrebbe un TV più grande – ma si tratta anche della nazione che tende maggiormente a sovrastimare lo spazio a disposizione: analogamente al Regno Unito, il 18% dei consumatori italiani che hanno acquistato un TV, infatti, ammette di averne scelto uno troppo grande rispetto allo spazio disponibile.Nonostante in genere si pensi che siano gli uomini a essere ossessionati dalle dimensioni,, con il 43% di esse che vorrebbe un TV più grande. Tuttavia, gli uomini tendono marcatamente ad abbracciare la filosofia “più grande è, meglio è” e sono il 10% più propensi ad ambire a un apparecchio più grande di quello che hanno. Malgrado la tecnologia continui ad ampliare il ventaglio di modalità e strumenti per guardare la TV, gli spettatori apprezzano sempre di più, con una maggioranza schiacciante dell’80% che sceglie la TV come strumento ideale per un’esperienza visiva superiore. Tra le ragioni alla base di questa preferenza, la maggiore comodità (72%), la migliore qualità visiva (60%) e l’effetto visivamente imponente del dispositivo nel contesto domestico (18%).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita