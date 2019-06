La gamma di proiettori portatili Canon si amplia

Canon ha annunciato l'ampliamento della sua gamma di proiettori portatili, introducendo tre nuovi modelli. Dotati di un'innovativa unità lampada, LV-WU360, LV-WX370 e LV-X350 sono progettati per contribuire alla riduzione del TCO (total cost of ownership) a carico di aziende e istituti scolastici.

Con un peso massimo di 3,3 kg, questa linea di proiettori è estremamente semplice da trasportare. Diventano così soluzioni perfette per coloro che lavorano negli ambienti scolastici o commerciali e che hanno spesso bisogno di spostare i proiettori da un luogo all'altro. Questi modelli leggeri, ma altamente performanti, sono caratterizzati da una luminosità compresa tra 3500 e 3700 lumen, garantendo immagini vivide in qualsiasi condizione di luce. L'impiego di tre pannelli LCD consente ai tre proiettori LV-WU360, LV-WX370 e LV-X350 di produrre colori a 10 bit vividi e realistici con neri intensi, per dare vita a immagini dettagliate e cromaticamente uniformi. I modelli LV-WU360 e LV-WX370 utilizzano inoltre delle microlenti in grado di migliorare luminosità e contrastare efficacemente l'effetto griglia.

L'intervallo di proiezione compreso tra i 30" e i 300" si adatta perfettamente alle sale riunioni di qualsiasi dimensione. Questi dispositivi dispongono di una serie di funzioni di regolazione dell'immagine che semplificano la configurazione di proiezione e garantiscono una perfetta geometria dei contenuti visivi. La correzione automatica consente agli utenti di eliminare rapidamente la distorsione trapezoidale mentre la correzione manuale su quattro punti offre una regolazione ancora più precisa, soprattutto in caso di installazione inclinata o fuori asse, tipica degli ambienti con spazi limitati. Entrambi i modelli LV-WX370 e LV-X350 dispongono inoltre della correzione geometrica per mantenere inalterata la forma dell'immagine proiettata su una superficie o uno schermo concavo o convesso.

I nuovi modelli LV-WU360, LV-WX370 e LV-X350 offrono rispettivamente livelli di risoluzione che spazia da WUXGA (1920 x 1200) a WXGA (1280 x 800) e XGA (1024 x 768), offrendo una soluzione per qualsiasi budget e infrastruttura IT.

LV-WU360 è il primo modello portatile di Canon dotato di risoluzione WUXGA, che garantisce un'esperienza visiva ottimale con immagini nitide, testi definiti e grafica più fluida. Grazie all'ampio spettro di opzioni di collegamento disponibili sul terminale, che include LAN, due diversi tipi di USB e due porte HDMI, gli utenti possono mostrare una grande varietà di contenuti, quali presentazioni, immagini e video. Le porte USB e l'intuitiva interfaccia utente consentono di proiettare facilmente i contenuti da computer portatili privi di uscita video o direttamente da chiavetta, per una configurazione ancora più semplice.

Grazie inoltre all'altoparlante integrato da 10 W, è ora possibile riprodurre contenuti audio direttamente dal proiettore, senza dover utilizzare apparecchiature aggiuntive. Infine, i tre proiettori dispongono di una funzione di raffreddamento istantaneo, disponibile di serie, che consente di spegnere il dispositivo in modo immediato e trasportarlo nel successivo luogo di utilizzo.

LV-WU360, LV-WX370 e LV-X350 saranno disponibili a partire da agosto.

