AOC lancia un nuovo display 4K ergonomico per professionisti

AOC ha annunciato una nuova aggiunta alla sua Serie 90, pensata appositamente per i professionisti. Il nuovo U2790PQU da 27" (68.6 cm) offre una risoluzione 4K (3840x2160 pixels) e densità di pixel di 163 ppi, che assicurano immagini nitide. Il pannello IPS dell'U2790PQU e la profondità di 10-bit producono 1.07 miliardi di colori, permettendo transizioni di colore impercettibili. La finitura grigia del monitor e il suo design senza cornice su tre lati lo fanno spiccare tra tutti gli altri, e, allo stesso tempo, le specifiche tecniche di nuova generazione, come la base ergonomica e regolabile, e le funzioni di riduzione delle onde blu, lo rendono una scelta sempre attuale per professionisti e prosumer in cerca di una soluzione di alto livello.Tutti i monitor della Serie 90 di AOC presentano, differenziandosi subito dai classici display neri o grigi, e l'U2790PQU continua su questa strada. Il pannello da 27" (68.6 cm), combinato con il design quasi completamente borderless, assicura una grande quantità di spazio sullo schermo, offrendo comunque una sensazione di compattezza e occupando poco spazio sulle scrivanie. Consente inoltre di organizzare delle ottimali postazioni multi-monitor che sono generalmente presentate come risorsa per la produttività nei moderni spazi di lavoro.Il monitor può essere regolato in altezza (di 130 mm), ruotato (-45°/+45°) e inclinato (-3.5°/+19.5°). Per gli utenti che lavorano con contenuti prevalentemente verticali, la modalità Pivot permette di girare lo schermo e avere la visualizzazione verticale o a ritratto. Inoltre, l'U2790PQU prevede la tecnologia Low Blue Light che riduce i raggi dannosi della luce blu a onde corte.Conforme alle normative EnergyStar, EPEAT Silver e TCO 6, l'U2790PQU è anche un monitor moderno e rispettoso dell'ambiente.Gli utenti hanno molte opzioni per connettere il loro U2790PQU a diverse sorgenti di visualizzazione, grazie a DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 e DVI, oltre a godere della flessibilità dell'hub USB 3.0 a due porte integrato. Per la riproduzione audio, gli utilizzatori possono usare o i due altoparlanti integrati da 2W o l'uscita cuffie integrata.Il monitor U2790PQU sarà disponibile da Gennaio 2019 al prezzo di vendita suggerito di €349,00.