ESET: allerta ransomware in Italia, nuova campagna di diffusione via PEC

I ricercatori dihanno rilevato negli ultimi giorniche presentano degli allegati in grado di infettare il sistema con una minaccia ransomware. In questa specifica campagna creata ad hoc per l'Italia, i cybercriminali stanno diffondendo delle PEC su larga scala riconducibili ad aziende "fantasma" in cui si fa riferimento a. L'apertura di questi file innesca una payload che infetta il sistema ospite con un pericoloso ransomware in grado di codificare tutti i documenti della vittima rendendoli di conseguenza inaccessibili, se non previo pagamento del cosiddetto "riscatto".Di seguito il tipico messaggio distribuito dai criminali a cui nella maggior parte dei casi viene allegato un file PDF infetto:ESET Italia consiglia di porre la massima attenzione ai messaggi PEC,o altri tipi di allegato se il mittente è sconosciuto o palesemente "falso". Se al contrario il mittente fosse noto ma il contenuto della comunicazione risultasse sospetto o simile a quello appena riportato, è opportuno chiedere direttamente conferma di quanto inviato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita