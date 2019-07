Tra le novità del 2019presenta, il primo gaming monitor Super Ultra-Wide ad alta risoluzione inGrazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un tempo di risposta di 4 ms, il monitor CRG9 da 49 pollici ottimizza la velocità di elaborazione delle immagini. Progettato per un’esperienza di gioco da pro-gamer, CRG9 dispone anche dell’avanzata tecnologia, che garantisce una grafica estremamente fluida eliminando ogni lag e riducendo al minimo i disturbi delle immagini per arricchire l’esperienza di gioco degli appassionati. Grazie alla risoluzione Dual QHD (5120×1440) e alla tecnologia HDR10, CRG9 porta la qualità dell’immagine oltre ogni aspettativa.Con una luminosità di picco di 1.000 nit il monitor dà vita a scene di gioco straordinariamente dettagliate,. Inoltre, CRG9 combina la tecnologia HDR10, con funzionalità di Local dimming, e Quantum Dot per offrire contenuti spettacolari con un elevato contrasto e una gamma di colori eccezionalmente ampia, oltre a offrire una curvatura dello schermo di 1.800 mm e un campo visivo Super Ultra-Wide.Il monitor garantisce ancheche consente la visualizzazione di due sorgenti video sullo stesso schermo.CRG9e opzioni di connettività per le cuffie ed è anche disponibile con un supporto di minori dimensioni per garantire praticità e flessibilità nella postazione di ogni gamer.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita