Fastweb rinnova il servizio di assistenza

ha presentato un nuovo servizio di assistenza clienti, unico nel mercato delle telecomunicazioni:e piùai loro bisogni.Il nuovo servizio di assistenza è accessibile direttamente dall'sia da smartphone tramite l'app MyFastweb, che in modalità desktop da PC.L'area clienti è stata totalmente rivista e ridisegnata per offrire una modalità di navigazione estremamente semplice e veloce, e arricchita nei contenuti in modo da mettere a disposizione dei clienti unoAttraverso la nuova MyFastweb infatti, il cliente, potrà in autonomia trovare tutte le informazioni relative al suo contratto, visualizzare e modificare le opzioni e offerte attive, monitorare consumi in tempo reale, controllare le performance della linea fissa e molto altro.Nel caso in cui il cliente abbia bisogno di ulteriore supporto, Fastweb introduce una novità assoluta sul mercato delle telecomunicazioni in Italia: sempre dall'area clienti è da oggi a disposizione un nuovo canale di contatto, semplice e veloce. In caso di necessità infatti, i clienti con un click,, evitando così inutili perdite di tempo ed estenuanti attese al telefono in attesa della risposta di un operatore.Per accedere al nuovo servizio è sufficiente entrare nella sezione Assistenza dell'app o dell' area clienti MyFastweb, selezionare "" e scegliere l'argomento di interesse. Rispondendo a semplici domande i clienti potranno trovare in modo autonomo le informazioni e le risposte che cercano, e nel caso in cui abbiano bisogno di ulteriore supporto potranno cliccare su "Ho ancora bisogno di aiuto", e in poco tempo un operatore specializzato li chiamerà per fornire assistenza. Il servizio di contatto immediato è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.OO per assistenza amministrativa/commerciale e dalle 8.00 alle 24.00 per assistenza tecnica.