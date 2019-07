Con i suoi 32 GB di memoriaraddoppia la capacità della biblioteca che nell'estate 2019 può dunque arrivare fino a 10.000 titoli. Il tutto in 155 grammi, 30 grammi circa in meno di un normale lettore di ebook.Touch Lux 4 è uno dei più leggeri e-reader sul mercato ma garantisce alta visibilità ai testi, sia per le dimensioni della pagina (16,13 x 10,8 cm) sia per il display capacitivo multisensorialecon risoluzione HD e frontlight incorporato, che consente una lettura più confortevole h24. Grazie al nuovo aggiornamento appena lanciato da PocketBook si potranno leggereraccogliere facilmente gli appunti, rileggerli e perfino esportarli.Sottile (8 mm), il dispositivo è disponibile nella nuova colorazione verde smeraldo, nero ossidiana, argento mat.Un sensore di copertura integrato attiva la modalità Sleep ogni volta che si "chiude il libro", permettendo di risparmiare batteria.Dimensioni 161.3 × 108 × 8 mmDisplay 6'Risoluzione HD (1024 × 758)Tecnologia E-Ink Carta e tecnologia frontlightDisplay capacitivo multisensorialeProcessore 1 GHz8 G memoria interna espandibile fino a 32 G con Micro SDWiFi integratoPeso 155 grColore: Nero Ossidiana, Verde Smeraldo, Argento MatteSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita