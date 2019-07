Mi MIX 3 5G: disponibile online e nei punti vendita TIM a 799,90 Euro

ha annunciato la disponibilità di Mi MIX 3 5G nei punti vendita TIM e sul canale online dell’operatore telefonico nella versione Sapphire Blue e Onyx Black da 6GB + 128GB a 799,90 Euro.Mi MIX 3 5Ge dal modem 5G Qualcomm Snapdragon X50 con ricetrasmettitore integrato e soluzione RF front-end di Qualcomm Technologies. La CPU Qualcomm Kryo 485 octa-core assicura un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Le prestazioni del singolo core sono fino al 45% più veloci, un grande salto di qualità rispetto alla generazione precedente.La GPUgarantisce prestazioni superiori del 20%, rispetto alla generazione precedente. Il processore Qualcomm Hexagon 690 raddoppia il numero dei processori vettoriali e inserisce un acceleratore tensor di ultima generazione, ottenendo prestazioni AI fino a tre volte più veloci con il motore Qualcomm AI di quarta generazione.Mi MIX 3 5G eredita la stessadi Mi MIX 3, che ha ricevuto un punteggio fotografico DxOMark di 108, e presenta tutte le caratteristiche AI che gli utenti si aspettano dagli smartphone Xiaomi, incluse le funzionalità video al rallentatore da 960 fps. Per i selfie, Mi MIX 3 5G offre una configurazione a doppia fotocamera da 24MP + 2MP, che sfrutta al meglio il sensore IMX576 di Sony per catturare maggiori dettagli. La fotocamera è gestita da Qualcomm Spectr 380 ISP che fissa nuovi e brillanti standard per la fotografia cinematografica, nonché un’esperienza veloce ed efficiente che consente di effettuare più scatti consecutivi.Lo schermo è un displaycon un rapporto di 19,5:9.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita