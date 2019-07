Sony presenta le nuove cuffie WF-1000XM3 con eliminazione del rumore

espande la celebre famiglia 1000X aggiungendo, totalmente wireless.La tecnologia di eliminazione del rumore di Sony viene ulteriormente migliorata grazie al processoree alla tecnologia, che garantisce un’eliminazione del rumore impeccabile, così che ci si possa concentrare esclusivamente sulla musica.Grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor, due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, catturano tutti i suoni ambientali circostanti. A questo punto interviene il processore di eliminazione del rumore HD QN1e, che crea un’onda sonora inversa. Oltre a cancellare i suoni su quasi tutte le frequenze, il processore consuma anche una quantità minore di energia. Gli auricolari fanno scomparire qualsiasi suono esterno, dal fastidioso rumore delle cabine dell’aereo al trambusto della città: niente potrà più distrarre dalla musica.Il processore di eliminazione del rumore HD QN1e contribuisce ulteriormente all’incredibile acustica, grazie all’elaborazione del segnale audio a 24 bit e al convertitore audio DAC con funzionalità di amplificazione. La tecnologia Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX), anche in formato MP3, per riprodurre un audio simile a quello ad Alta Risoluzione. Che si ascolti un brano o si guardi un bel film durante gli spostamenti quotidiani, con le nuove cuffie si sarà completamente immersi in un suono di qualità ineccepibile, così che i trasferimenti possano trasformarsi in una piacevole fuga dal rumore circostante.Il design totalmente wireless delle cuffie WF-1000XM3 consente di muoversi in assoluta libertà,Il ridotto consumo energetico del processore di eliminazione del rumore HD QN1eLe cuffie sono compatibili con l’app, da cui si possono personalizzare funzionalità audio, eliminazione del suono, controlli touch e tanto altro.Le WF-1000XM3 saranno disponibili da agosto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita