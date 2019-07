Obsolescenza programmata, Confartigianato "Stop a cultura ‘usa e getta’"

No alla cultura dell’usa e getta, sì alla manutenzione e all’uso corretto e responsabile dei prodotti. E’ la posizione di, intervenuta inCommercio e Turismo del, che ha espresso giudizio positivo sulche prevedepere introdurre maggiori tutele e garanzie per il consumatore, assicurando, al tempo stesso,Secondo Confartigianato la vita di un prodotto va preservata a lungo e per fare questo occorre redistribuire responsabilità e ruoli ad ogni soggetto della filiera: il produttore, il fornitore di pezzi di ricambio, il riparatore ed il consumatore.E’ necessario – hanno sottolineato i rappresentanti della Confederazione – realizzare, in un’ottica die in linea con gli impegni assunti nell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e con l’Agenda 2030 dell’ONU. Se ben progettati, i prodotti possono durare più a lungo e sono più facili da riparare, rigenerare e, una volta arrivati a fine vita, è anche più semplice recuperarne le componenti da smaltire con vantaggi per la difesa dell’ambiente.Confartigianato fa rilevare che in questi anni ilha subito un preoccupante calo derivante, in parte, proprio dall’obsolescenza programmata dei prodotti e dalla difficile reperibilità dei pezzi di ricambio con cui i produttori ostacolano la rete di assistenza post vendita. Per questo la Confederazionee favorisce la riparazione dei prodotti e, in proposito, auspica un rafforzamento di ulteriori garanzie per il consumatore in termini di responsabilità del produttore industriale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita