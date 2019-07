5G: ZTE pubblica il White Paper sui trend della nuova tecnologia

ZTE ha rilasciato il 5G Core Technology Trend White Paper dell'azienda. Basato sugli attuali standard del 5G e sullo stato di sviluppo delle industrie che operano su questa tecnologia, il libro bianco svolge un'analisi approfondita dei problemi e delle sfide che investono, mettendo a fuoco le intuizioni e le tendenze della tecnologia 5G dal punto di vista dei network di base.Elemento chiave della rete 5G, l'evoluzione e lo sviluppo del 5G Core giocano un ruolo vitale nel promuovere la maturità delle tecnologie correlate, comeCome evidenzia il White Paper, lo sviluppo del 5G è accompagnato dal boom dell'intelligenza artificiale, dell'internet of things, del cloud computing, dei. Pertanto, la ricerca e l'innovazione del 5G Core devono concentrarsi su connessioni massive, SBA enhancement (SBA+), slice network, decentramento della distribuzione, AI operation and maintenance, e convergenza di rete semplificata, in modo da realizzare l'evoluzione da Internet mobile a IoE, da Cloud Ready a Cloud Native, da singola rete a slice network, dal core computing a edge computing, da O&M manuale a AI O&M, e da NSA a SA. In questo modo, la rete 5G può liberare tutto il suo potenziale, promuovendo il vigoroso sviluppo di nuove industrie verticali.Ad oggi l'azienda ha collaboratoe ha accumulato una ricca esperienza nella fornitura di prodotti e servizi per la distribuzione commerciale di reti 5G a livello globale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita