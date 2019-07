. A rivelarlo è FireEye, che è anche riuscita a identificarne i responsabili: il pericoloso gruppo hacker iraniano APT34.La nuova campagna presenta alcune particolarità e novità nella sua esecuzione. Per guadagnare la fiducia delle potenziali vittime, così da ottenere l’apertura di documenti dannosi,Il gruppo è solito utilizzare un mix di strumenti pubblici e non per raccogliere informazioni strategiche che andrebbero a vantaggio degli interessi nazionali, in relazione a esigenze geopolitiche ed economiche. Molti suoi elementi di attività sono simili a gruppi come OilRig e Greenbug, segnalati in passato da vari ricercatori in materia di sicurezza.Secondo FireEye l’Iran, a causa dell’aumento delle tensioni geopolitiche nell’area medio-orientale, aumenterà significativamente il volume e la portata delle sue campagne di spionaggio informatico. L’Iran ha necessità di ottenere intelligence strategica e probabilmente colmerà questa mancanza conducendo attività di spionaggio contro decision maker e organizzazioni chiave, che possono avere informazioni che contribuiscano a promuovere gli obiettivi economici e di sicurezza nazionale dell’Iran. L’identificazione di nuovi malware e la creazione di infrastrutture aggiuntive per consentire tali campagne, evidenzia il ritmo crescente di queste operazioni a sostegno degli interessi iraniani.FireEye è certa che questa non sarà l’ultima volta che APT34 si presenterà con nuovi strumenti, in quanto i gruppi hacker continuano a modificare le loro tecniche, tattiche e procedure per ottenere il risultato desiderato.L’azienda raccomanda alle organizzazioni di rimanere costantemente vigili nelle proprie difese, ricordandosi di vedere il proprio ambiente in modo olistico quando ci si occupa di information security.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita