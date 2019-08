Ecco il nuovo Samsung Galaxy Tab S6

Specifiche Tab S6 Display Super AMOLED WQXGA da 10,5 pollici Colore Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush Dimensioni, Peso 244,5 x 159,5 x 5,7 mm, 420 g Fotocamera 8 MP (anteriore), 13 MP - 5 MP (posteriore) Memoria e archiviazione 6 GB + 128 GB oppure 8 GB + 256 GB, MicroSD (fino a 1 TB) AP Processore Octa-core 7nm 64-bit (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) Batteria Tablet 7.040 mAh [1] S Pen 0,35 mAh Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO, Wi-Fi Direct,Bluetooth® 5.0 GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo Sensori Lettore di impronte digitali ottico,

accelerometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico,sensore Hall, sensore di luce RGB Microfono 2 microfoni Video Registrazione: UHD 4K (3840x2160) a 30 fpsRiproduzione: UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps Audio 4 altoparlanti audio di AKG, Dolby Atmos® Accessori Book Cover Keyboard, Book Cover, dock di ricarica POGO, S Pen

è illanciato da Samsung pensato per chi desidera soddisfare la propria curiosità ed esprimersi in modo creativo, consentendo di fare di più rispetto a qualsiasi tablet precedente. Permette alle persone di creare, connettersi, godere di contenuti di intrattenimento coinvolgenti e raggiungere i propri obiettivi ovunque si trovino.“Oggi l’ispirazione arriva in un istante, per questo creativi e professionisti hanno bisogno di un dispositivo in grado di tenere il passo con la loro immaginazione insaziabile, integrandosi con stili di vita frenetici e sempre in movimento”, ha dichiarato. “Galaxy Tab S6 consente alle persone di esprimere la propria creatività, offrendo al tempo stesso le migliori caratteristiche per la produttività e le tecnologie avanzate che si aspettano dai tablet Samsung”.La caratteristicadi Samsung, inizialmente pensata come strumento per la scrittura e il disegno,. Grazie alla funzionalità dila S Pen di Galaxy Tab S6 dà utenti più potenza e controllo. Attraverso le funzionalità integrate di controllo remoto BLE (tra cui una funzione gestuale denominata S Pen Air actions) la S Pen consente diin modo intuitivo o di controllare i contenuti multimediali creati senza tenere in mano il tablet. Inoltre, è dotata di una funzionalità di ricarica wireless che garantisce fino a 10 ore di durata della batteria dopo soli dieci minuti di ricarica. Grazie a ciò, prendere appunti diventa un gioco da ragazzi: con un solo clic, le note scritte a mano in Samsung Notes possono essere convertite in testo digitale ed esportate in formati come Microsoft Word. Consente inoltre di prendere annotazioni o tracciare schizzi mentre si guarda un video nella stessa schermata, regolando la trasparenza della finestra di Samsung Notes: una soluzione ideale per lavorare facilmente in multitasking. Galaxy Tab S6 include anche una versione nuova e migliorata di Samsung DeX, che consente di passare a un’esperienza simile a quella di un PC, consentendo di lavorare in multitasking e ottimizzare l’esperienza di visualizzazione. Grazie al tasto funzione DeX aggiunto alla nuova Book Cover Keyboard di Galaxy Tab S6 è possibile avviare e chiudere DeX con il semplice tocco di un tasto. La tastiera è stata pensata per essere più funzionale, con un supporto per la S Pen, un sostegno regolabile, touchpad e nuovi tasti funzione.Numerosi i miglioramenti apportati alla fotocamera di Galaxy Tab S6, tra cui la prima doppia fotocamera Samsung con fotocamera Ultra-Wide su un tablet, all’interno di un corpo sottile e compatto da 5,7 mm, ancora più leggero e portatile. La fotocamera Ultra-Wide consente di catturare esattamente ciò che si vede, grazie a un campo visivo di 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano. Al tempo stesso, la Neural Processing Unit consente di scattare foto di qualità professionale, attraverso l’applicazione di effetti migliorativi ai soggetti, in questo modo le foto sembrano essere scattate da un professionista. Per la prima volta Samsung rende disponibile su un tablet il lettore di impronte digitali sullo schermo, semplificando ancor più l’accesso al dispositivo; facilità e praticità ulteriormente protette da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza aziendale.Toccando due volte lo schermo è inoltre possibile riattivare facilmente Galaxy Tab S6, in modo da accedere e iniziare rapidamente la giornata.Come parte dell’ecosistema di Samsung Galaxy, Galaxy Tab S6 diventa un hub dell’esperienza connessa per gestire gli elettrodomestici tramite SmartThings. Insieme a Bixby, è possibile controllare facilmente i dispositivi attraverso i comandi vocali.Galaxy Tab S6 offre inoltre un’ottima esperienza di visualizzazione: il display Super AMOLED da 10,5 pollici, abbinato al suono dei quattro altoparlanti di AKG e Dolby Atmos, mantiene completamente immersi nell’azione.Galaxy Tab S6 garantisce giochi accattivanti e di alta qualità, grazie a una combinazione di grafica, suoni, hardware e software intelligenti, sostenuti da partnership con piattaforme di gioco come Unity e Unreal Engine. Un potente processore e Game Booster con funzionalità di intelligenza artificiale migliorano l’esperienza di gioco su Galaxy Tab S6 attraverso l’ottimizzazione di FPS, latenza, tempo di caricamento e molti altri elementi. Grazie alla partnership di Samsung con Discord, è possibile accedere a nuove funzionalità di chat dal vivo tramite Game Launcher, in modo da poter elaborare strategie con i compagni di squadra durante il gioco. Galaxy Tab S6 consente di godersi al meglio i propri contenuti preferiti. È possibile esplorare in modo semplice contenuti Netflix sul Finder del dispositivo, ascoltare musica su Spotify con tre mesi gratuiti di Spotify Premium o guardare video su YouTube senza pubblicità, offline e in mobilità con quattro mesi gratuiti di YouTube Premium.Galaxy Tab S6 è disponibile nelle colorazioni Mountain Gray, Cloud Blue e Rose Blush. Sarà in vendita nei negozi e online dalla fine di agosto in mercati selezionati.*Tutte le caratteristiche possono variare in base al mercato