È stata battezzatala nuova linea di monitor generalisti che MMD propone per la casa e per l'ufficio. Si tratta di otto modelli con diagonalee risoluzione dal Full HD al 4K UHD. Progettati tenendo conto anche del design e di un ridotto impatto ambientale.La gamma Philips E1 comprende: 241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C, 328E1CA. Questi hanno un display sottile (8,9 mm sul bordo esterno) e una profonda (1500R) curvatura per poter offrire un'esperienza visiva più coinvolgente. Gli altri due modelli della nuova linea (245E1S e 275E1S) sono a schermo piatto con pannelli in tecnologia IPS.La risoluzione grafica dei nuovi monitor Philips E1 ne definisce in parte la destinazione d'uso. I modelli(241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C) sono i più generalisti. I modelli(245E1S, 275E1S, 325E1C) puntano maggiormente sulla resa grafica. Il modello(328E1CA) è progettato in particolare per chi lavora in ambito CAD e grafica 3D.Tre modelli (245E1S, 325E1C, 328E1CA) presentano la tecnologia Ultra Wide-Color, che secondo il produttore offree un rendering più realistico. Pur non essendo propriamente modelli da gaming, tutti i nuovi monitor Philips E1 prevedono la tecnologiae una specifica modalità di gioco denominata SmartImage.Le opzioni di connettività sono diverse. A seconda del modello, includono VGA, HDMI, DisplayPort. Non mancano poi le tecnologie per ridurre l'emissione di luce blu (LowBlue) e lo sfarfallio (FlickerFree).dai 149 euro del modello 241E1SCA sino ai 469 del monitor 328E1CA. Per tutti gli altri il prezzo si aggira intorno ai 200-250 euro, con l'esclusione del modello 325E1C da 299 euro.