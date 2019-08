Xiaomi: il nuovo smartphone Redmi 7A arriva in italia

lancia in Italia l’ultimo nato della serie Redmi,, completamente aggiornato rispetto al suo predecessore, Redmi 6A.Dotato di un più potente processore Qualcomm Snapdragon 439, una batteria con una capacità maggiore da 4000mAh e un design rinnovato, Redmi 7Ae si presenta con un caricabatteria da 10W, altoparlanti migliorati, resistenza agli schizzi d’acqua e ricezione FM senza antenna esterna.Grazie al processore, che garantisce un migliore utilizzo e un’affidabilità quotidiana, Redmi 7A è un prodotto incredibilmente efficiente anche dal punto di vista energetico. Inoltre, offre fino a due giorni di autonomia con un regolare utilizzo*, grazie a una batteria da 4000mAh.Redmi 7A è dotato diGrazie alla certificazione Low Blue Light approvata da TÜV Rheinland, il display garantisce un’esperienza visiva confortevole, senza affaticare gli occhi. Redmi 7A vanta anche una fotocamera posteriore da 12MP con pixel di grandi dimensioni di 1,25um,, così come di una fotocamera anteriore da 5MP con una funzione AI face unlock.Grazie alla possibilità di ricevere, insieme al supporto per l’amplificazione del suono, Redmi 7A permette agli utenti di ascoltare le proprie stazioni radio FM preferite senza cuffie. In aggiunta, offre uno slot dedicato per schede microSD, un jack per le cuffie e assicura una resistenza agli schizzi d’acqua per un’esperienza d’uso ottimale.Redmi 7A è disponibile in esclusiva presso i negozi TIM e nei Mi store,da 2GB+16GBa 119,90. Euro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita