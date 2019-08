Epson SureColor SC-F500, la prima stampante a sublimazione da 24 pollici della gamma

Epson ha presentato la nuova SureColor SC-F500, una stampante a sublimazione da 24 pollici

progettata per aiutare aziende che producono articoli promozionali, laboratori fotografici, produttori di abbigliamento e copisterie ad aumentare l'offerta destinata ai propri clienti attraverso una stampa flessibile di alta qualità.





Che si tratti di stampare su cover per smartphone, tazze, tappetini per il mouse, t-shirt o cuscini, SureColor SC-F500 offre affidabilità e bassi costi di gestione per le piccole imprese, il tutto garantendo tempi di consegna rapidi e senza richiedere competenze specifiche per l'installazione, l'utilizzo o la manutenzione.

SureColor SC-F500 offre una soluzione completa per la stampa dove tutti i componenti, dalla stampante stessa agli inchiostri, dal software alla carta, lavorano in perfetta sinergia.





Affinché le aziende possano essere flessibili e rispondere prontamente alle esigenze dei clienti, SureColor SC-F500 è stata progettata sulla base di un approccio orientato alla facilità di utilizzo, alla produttività e all'efficienza.

Questo è possibile grazie all'ormai consolidata tecnologia di stampa a sublimazione di Epson, che offre:

Taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140 ml (anche durante la stampa)

Connettività Wi-Fi (per la prima volta in una stampante a sublimazione Epson)

Passaggio automatico da un supporto all'altro (da fogli singoli a rotolo)

Epson LFP Accounting Tool per calcolare con precisione i costi di stampa

Protezione anti-polvere per la testina

Intuitivo touch-screen da 4,3 pollici

La stampante SureColor SC-F500 sarà disponibile a partire da ottobre.

