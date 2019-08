Sony porta la gamma di fotocamere compatte premium a un livello superiore con RX100 VII

Riprese video in 4K integrate con lettura completa dei pixel e zero binning nel formato XAVC S con bit rate elevato

Tecnologia di Real-time Tracking e Real time Eye AF per video

SteadyShot attivo 4K otto volte più efficace dello SteadyShot standard 4K

Ingresso microfono integrato

Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3/S-Log3

Compatibile con l’add-on “Modifica video” dell’applicazione mobile “Imaging Edge” per la stabilizzazione e l’editing di video

Registrazione dati in posizione verticale per video

Scatto a intervalli per spettacolari video in time-lapse

Riprese in super slow motion fino a 1000 fps

Schermo ruotabile a 180 gradi per maggiore praticità durante i vlog

La gamma disi arricchisce con la nuova(modello DSC-RX100M7). Dotata delle tecnologie sviluppate per la fotocamera mirrorless full-frame α9 di Sony,raggiunge nuovi livelli di prestazioni per una fotocamera compatta, sia per le foto sia per le riprese video, regalando all'utente la sicurezza di poter contare su funzionalità professionali, anche per gli scatti della vita di tutti i giorni.è dotata di un sensore di immagine di nuova concezione CMOS Exmor RS di tipo stacked da 1" e di un processore di immagini BIONZ X di ultima generazione. Questa combinazione garantisce maggiori livelli di prestazioni nella messa a fuoco automatica e una velocità finora vista solamente su α9.La flessibilità di scatto è garantita da un obiettivo zoom a elevato fattore di ingrandimento ZEISSVario-Sonnar T 24-200mmviii F2.8-4.5, che rendeuna scelta versatile per tutti i tipi di scenarie utenti, dagli appassionati di fotografia ai professionisti e ai vlogger.Le caratteristiche di leggerezza e compattezza che distinguono(302 g / 102 mm x 58 mm x 43 mm circa [xv] ) permettono di portarla sempre con sé e di posizionarla in punti in cui non è possibile mettere fotocamere più grandi.Le sue dimensioni ridotte nascondono però, ideali per l'uso in movimento, come nei vlog:"RX100 VII definisce nuovi standard per la fotografia e per la ripresa video nel segmento delle fotocamere compatte e siamo certi che la sua velocità e le sue funzionalità AF senza pari saranno ben accolte dai clienti", afferma Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing Digital Imaging di Sony Europe. "Gli utenti potranno fare affidamento su tutta la potenza di α9 a portata di mano, in versione compatta, e potranno contare su questa fotocamera in ogni momento".