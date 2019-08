Linkem, emissione di un bond di 120 milioni di euro per il 5G

Si è perfezionata nel mese di agosto l'emissione di, l'operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della. L'operazione di finanziamentofinalizzata a un'ulteriore fase di sviluppo e crescita della unicorn company italiana, con un focus particolare sugli investimentiGrazie a questo bond, Linkem si propone di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita e sviluppo che passa - oltre che per un continuo incremento della clientela retail e wholesale - per un costante aggiornamento tecnologico della propria infrastruttura di rete, con l'obiettivo della piena conversione dei servizi offerti allaL'obbligazione, quotata alla Borsa di Vienna eè stata inizialmente sottoscritta da una platea ristretta di investitori qualificati, italiani ed internazionali e paga cedole trimestrali con un margine del 7% annuo sopra il tasso Euribor a 3 mesi.«Il bond - afferma Davide Rota amministratore delegato di Linkem – confermala nostra volontà di continuare a innovare einvestire nella tecnologia 5G,abilitando la connettività per famiglie e imprese e gli ecosistemi IoT e Smart City. Linkem nel 2018 ha raggiunto un fatturato di circa 123 milioni di euro, con circa 900 dipendenti, e un numero di utenti serviti ad oggi pari a oltre 600 mila, in costante crescita».Secondo i dati dell'ultimo osservatorioLinkem si conferma per il sesto trimestre consecutivo come quinto operatore in Italia, secondo per il tasso di crescita delle linee broadband. In crescita del 12,9% gli accessi complessivi FWA, che a fine marzo 2019 hanno toccato quota 1,2 milioni di linee.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita