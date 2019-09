AVM presenta sei nuovi FRITZ!

AVM presenterà a IFA 2019 i nuovi prodotti per un accesso rapido a Internet, per una rete Wi-Fi ancor più potente e per gestire al meglio la smart home, con un focus particolare su Wi-Fi 6, banda larga, smart home e 5G. Il nuovo standard Wi-Fi 6 consente velocità di trasmissione dati più elevate e migliori tempi di risposta per i numerosi dispositivi che sono connessi alla rete. A

VM presenta tre nuovi prodotti per un wireless turbo. il FRITZ!Box 5550 e il FRITZ!Box 5530 per fibra ottica sono modelli adatti a tutte le più comuni connessioni in fibra ottica in tutta Europa e distribuiscono in modalità wireless le velocità gigabit nella rete domestica tramite Wi-Fi 6 e una porta fast LAN da 2,5 Gbit/s. Il nuovo FRITZ!Box 6660 Cable fornisce Wi-Fi 6 per connessioni via cavo DOCSIS 3.1 ed è perfettamente attrezzato per il networking. Il FRITZ!Box 6850 5G è il primo router all-in-one al mondo per reti domestiche, pronto per il 5G. Grazie al Wi-Fi veloce, alla Gigabit LAN, alla base dedicata a telefonia e smart home, è in grado di offrire prestazioni incredibili su 5G e LTE.

AVM presenta poi tre nuovi prodotti per la smart home: la lampadina smart FRITZ! DECT 500 amplia l’offerta per la smart home, offrendo controllo dell'illuminazione, illuminazione bianca e a colori adatte ad ogni situazione. La lampadina LED può essere gestita in modo semplice tramite la nuova app FRITZ!App Smart Home, attraverso i FRITZ!Fon e tramite browser. Per un controllo all-in-one adatto a tutti gli scenari della smart home, AVM presenta il nuovo bottone smart FRITZ!DECT 440, che include un display e una serie di comandi per i prodotti FRITZ!DECT.

Inoltre, AVM presenta la nuova generazione di ripetitori WiFi Mesh: i quattro FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200 e 600 sono già disponibili per l'acquisto in Germania e sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di copertura e portata delle reti wireless. FRITZ!OS 7.1

2 è già disponibile per numerosi modelli FRITZ!Box, FRITZ!Repeater e FRITZ!Powerline. Grazie allo steering Mesh WiFi, l'aggiornamento gratuito offre prestazioni migliorate e numerose altre novità dedicate ad Internet, telefonia e smart home.

