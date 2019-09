Fire TV Stick 4K rappresenta la chiavetta streaming più potente: offre immagini brillanti con una profondità di colori e una nitidezza incredibili sulle TV compatibili, con risoluzione fino a 4K Ultra HD, supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+.





con il telecomando vocale Alexa, che consente ai clienti di accedere alle potenzialità di Alexa premendo semplicemente un pulsante. Con Alexa, i clienti possono chiedere musica, previsioni del tempo, notizie e informazioni, mentre con Alexa su Fire TV possono aprire app, riprodurre programmi, cercare un film specifico e fare altro ancora utilizzando solo la propria voce. Trovare qualcosa da guardare per una serata cinema in famiglia è facile: basta chiedere “Alexa, trova commedie” o “Alexa, apri RaiPlay”.

Inoltre, il nuovo dispositivo Fire TV è ora disponibile in Italia, che consente ai clienti di accedere alle potenzialità di Alexa premendo semplicemente un pulsante. Con Alexa, i clienti possono chiedere musica, previsioni del tempo, notizie e informazioni, mentre con Alexa su Fire TV utilizzando solo la propria voce. Trovare qualcosa da guardare per una serata cinema in famiglia è facile: basta chiedere "Alexa, trova commedie" o "Alexa, apri RaiPlay". E ora i clienti possono anche associare i dispositivi Echo compatibili con Fire TV, in modo da poter utilizzare Alexa su Fire TV senza dover prendere in mano il telecomando. Basta dire "Alexa, apri YouTube", "Alexa, mostrami la porta d'ingresso" o "Alexa, cerca le serie TV su Fire TV".



ha annunciato un ampliamento dell'esperienza in Italia con l'introduzione dei dispositivi (il dispositivo per lo streaming), (il dispositivo per lo streaming di Amazon più venduto) e il nuovo telecomando vocale Alexa. Viene inoltre introdotto il collegamento per un controllo senza l'uso delle mani e un'interfaccia utente nuova e migliorata, progettata per aiutare i clienti a scoprire nuovi programmi, app e film. In Italia Fire TV offre ora, che rende ancora più facile e divertente trovare ciò che si desidera guardare. La nuova schermata iniziale fornisce consigli sui contenuti e suggerimenti sulle nuove app da provare. Trovare rapidamente le proprie app e i giochi preferiti è facile grazie a un elenco personalizzabile di app sulla schermata principale. A partire da oggi, i clienti che possiedono una riceveranno un aggiornamento software gratuito che consentirà loro di accedere alla stessa interfaccia che si trova sui nuovi dispositivi Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K. Per l'occasione, questi clienti potranno anche ordinare il nuovo telecomando vocale Alexa a parte, con uno sconto del 50% per un periodo di tempo limitato. E' possibile acquistare Fire TV Stick 4K su amazon.it e per un periodo di tempo limitato i clienti possono godere di un prezzo speciale di lancio di 44,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa. E' possibile acquistare Fire TV Stick su amazon.it e per un periodo di tempo limitato i clienti possono godere di un prezzo speciale di lancio di 24,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 39,99€. Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa. E' possibile acquistare il telecomando vocale Alexa su amazon.it e per un periodo di tempo limitato i clienti possono godere di un prezzo speciale di lancio di 14,99€ (con uno sconto del 50%) invece di 29,99€. Il telecomando singolo può essere abbinato a Fire TV Basic Edition per regolare l'accensione e il volume su TV, soundbar e apparecchiature AV compatibili. Questi dispositivi sono disponibili su www.amazon.it/firetv e per un periodo di tempo limitato i clienti possono risparmiare 15€ sul loro acquisto.