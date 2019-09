Da Puma uno smartwatch dedicato agli sportivi

Puma e Fossil presentano lo smartwatch PUMA, una prima assoluta per il marchio sportivo, con Wear OS by Google e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati.

Punto d'incontro tra sport e tecnologia, questo smartwatch offre un design piacevole sia al tatto che alla vista, con una cassa sagomata in nylon e alluminio che garantisce una vestibilità ultra leggera. Il cinturino ruvido in silicone offre aderenza e traspirabilità, per ridurre al minimo la sudorazione durante l'attività fisica.

Disponibile in tre colorazioni alla moda, lo Smartwatch PUMA è adatto non solo alla palestra, ma anche alla vita di tutti i giorni.



Con Google Fit, lo Smartwatch PUMA si può monitorare attività come pilates, canottaggio o spinning, e contare le ripetizioni nell'ambito di esercizi di potenziamento muscolare come le flessioni. In "modalità allenamento", Google Fit è in grado di monitorare continuamente il battito cardiaco, rendendo così più facile vedere se la frequenza cardiaca è nella tua media ideale. Infine, Google Fit semplifica la modifica e il monitoraggio degli obiettivi di attività e notifica agli utenti lo stato di avanzamento e il completamento degli obiettivi.

Lo Smartwatch PUMA mette inoltre a disposizione vari tipi di quadrante interattivo. Tra questi, il quadrante "Scorecard", che mostra ora, data e battito cardiaco, e che consente all'utente di scegliere le informazioni per la visualizzazione rapida. Gli utenti possono anche caricare foto dai social media e visualizzarle direttamente sul loro smartwatch: un modo in più per personalizzare il prodotto e restare connessi e, soprattutto, competitivi.

Le funzionalità dello Smartwatch Puma includono anche: Monitoraggio del battito cardiaco; Tracciamento GPS; Assistente Google; Musica; Google Pay; Meteo; App per l'allenamento; Swimproof; Notifiche smartphone; monitoraggio attività carica rapida.



