Nonostante gli ultimi rincari sui clienti con contratti già attivi, secondo l'analisi di Facile.it, in Italia nel corso dell'ultimo anno le tariffe di telefonia mobile sono diminuite del 20% e oggi un cliente che cambia operatore spende, in media,al mese, potendo contare su un traffico dati di circa 45 GB;Per rispondere alla domanda,ha analizzato le tariffe di telefonia mobile presenti in 12 Paesi europei, scoprendo che gliL'analisi è stata realizzata confrontando le tariffe di telefonia mobile di fascia media proposte nel mese di giugno 2019 da un panel di siti di comparazione operanti in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Spagna e, chiaramente,L'analisi ha preso in considerazione un mix di piani tariffari rappresentativi per ciascun Paese, calcolando un valore medio sia in termini di costi, sia di traffico dati, focalizzandosi sulla fascia intermedia dell'offerta, escludendo quindi le proposte entry level,, quelle mirate a stimolare la migrazione da un operatore ad un altro e le offerte categorizzabili come top di gamma.Tra i Paesi presi in esame, guardando al solo, emerge che sono pochi gli Stati che fanno meglio dell'Italia. Il più economico risulta essere la; qui, nella fascia tariffaria analizzata, si spendono in mediaal mese, vale a dire 72 euro l'anno, il 52% in meno rispetto a noi. All'interno di questa fascia di spesa, i piani tariffari polacchi prevedono normalmente chiamate e SMS illimitati.Tra gli Stati europei più economici dell'Italia si trova anche la, dove, nella fascia analizzata, in media si spendono circa, per un totale di 107 euro l'anno. Anche i francesi, come i polacchi, in questa fascia di spesa possono contare su chiamate e SMS illimitati. Tutto ciò sommato, quindi, larispetto a quella francese.Anche ini tedeschi con un piano tariffario intermedio spendono, mediamente,al mese, per un totale di 140 euro l'anno, vale a dire ilrispetto al Bel Paese. Anche in questo caso chiamate e SMS sono generalmente illimitati.Guardando alle nazioni dove i costi sono più alti rispetto all'Italia emerge che, tra gli Stati analizzati, la; ad Oslo occorrono, in media, circa 28 euro al mese (340 euro l'anno), vale a dire ilTariffe superiori alle nostre anche ine in, dove per un piano tariffario di fascia intermedia si spendono, rispettivamente,al mese e poco meno dial mese.Costi elevati rispetto all'Italia anche in, dove chi sceglie un piano tariffario di fascia intermedia deve mettere in conto una spesa di circaal mese, vale a dire 190 euro l'anno; per questa fascia di prezzo, però, i greci devono accontentarsi di(in media 400 minuti) e(in media 100 anche se, in alcuni casi, sono addirittura esclusi).Se si punta l'attenzione sui GB dati di traffico incluso nella fascia tariffaria presa in analisi, lo scenario cambia sensibilmente. Da questo punto di vista l'unico Paese che batte l'Italia è ladove, per l'importo medio di spesa calcolato (9 euro), i clienti ottengono in media. Sul podio, ma dopo l'Italia, si posiziona l'Irlanda dove è possibile contare, sempre in media, su circa 22 GB di dati ogni mese.Decisamente più limitato il traffico dati per gli utenti della, che devono accontentarsi di poco più di 3 GB ogni trenta giorni; va meglio, ma solo di poco, in(3,7 GB) e in(4,2 GB).Considerata l'elevata variabilità delle offerte analizzate, per uniformare il confronto, Facile.it ha calcolato il costo virtuale per GB di traffico dati incluso nei piani tariffari analizzati, valore ottenuto dividendo i GB medi per la tariffa mensile media. Anche in questo caso la graduatoria sorride all'che, con un costo virtuale di 0,28 euro a GB, conquista il. Fa meglio, ancora una volta, solo la, dove il costo scende a 0,18 euro; al terzo posto si posiziona invece la Polonia, con un costo di 0,37 euro per GB.Sul lato opposto della classifica, invece, si conferma come maglia nera la, dove il costo virtuale per il traffico dati è pari a 6,76 euro a GB; seguono la, con un costo medio di 4,87 euro a GB e il, con 4,67 euro a GB.Nella parte bassa della classifica si posiziona anche lacon costo virtuale pari a 2,06 euro a GB; fanno meglio, ma solo di poco,, dove il rapporto è pari a 2 euro a GB.A metà classifica si trovano, paesi dove il costo virtuale del traffico dati incluso nella fascia tariffaria analizzata scende sotto la soglia dei 2 euro, con importi compresi fra 1,10 e 1,25 euro a GB.