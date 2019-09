Sharp presenta la sua prima serie di TV AQUOS Android in Europa

A Ifa 2019ha presentato i suoiCon Android TV, l’azienda mira ad offrirei una piattaforma TV smart con un'interfaccia utente chiara e un funzionamento intuitivo, come nel caso degliI prodotti e i servizi Google che accompagnano la vita quotidiana degli utenti, come il motore di ricerca, possono essere utilizzati tramite i TV Android Sharp AQUOS.ad esempio aiuta a fare le cose più velocemente. Si può usare la voce per il controllo della TV, accedere rapidamente all’intrattenimento preferito, ottenere risposte da Google, gestire task come controllare gli orari degli appuntamenti o la casa connessa. Se si vuole riprodurre il cinema in casa, ad esempio, è possibile abbassare le luci, regolare la temperatura della stanza o abbassare le tende comodamente dal proprio divano. L'Assistente viene attivato con il semplice tocco del pulsante dedicato sul telecomando.Con, sono a disposizione dell'utente una vasta selezione di oltre 5.000 diverse app e librerie multimediali che comprendono video, musica, giochi, sport e notizie. Oltre ai programmi TV, i film e le serie preferite possono essere trasmessi in streaming utilizzando i provider di Video on Demand (VoD) come Netflix, Prime Video, HBO GO o Rakuten TV.I servizi di streaming musicale comepossono essere utilizzati anche su Sharp AQUOS Android TV. Inoltre, i dispositivi dispongono di Google Chromecast integrato che consente di trasferire comodamente e in modalità wireless i contenuti da dispositivi mobili come smartphone, tablet o laptop alla TV.Con una risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel, i televisori Android Sharp AQUOS assicurano una riproduzione dettagliata delle immagini. Grazie al supporto di HDR10 e HLG, il display offre immagini in pura intensità di colore con elevato contrasto e luminosità. La tecnologia Active Motion 600 di Sharp aumenta la nitidezza del movimento riducendo l'effetto ghosting.Tutti i modelliappositamente progettati per un'esperienza audio cinematografica. I tweeter silk integrati e i woofer aggiuntivi offrono alti acuti e bassi profondi per un suono perfetto, mentre la soluzione di post-processing audio DTS Virtual:X di qualità superiore regala un'esperienza di intrattenimento unica. DTS Virtual:X offre a livello di percezione acustica fino a 7.1.4 contenuti immersivi attraverso gli speaker TV tradizionali.Inoltre,. Il triplo tuner integrato trasmette i programmi TV via cavo (DVB-C), antenna (DVB-T / T2HD) o satellite (DVB-S / S2). Dispositivi esterni come soundbar o lettori Blu-ray possono essere collegati al televisore tramite quattro ingressi HDMI. Inoltre, tutti i modelli hanno lettori di schede SD e tre porte USB per una riproduzione multimediale aggiuntiva.Sharp ha in previsioneCon la sua serie BL, l’azienda presenta i suoi primi modelli di TV Android AQUOS in Europa.Per il prossimo anno invece Sharp ha in programma, tra cui la BN con Dolby Atmos che sposta con precisione il suono all’interno dello spazio tridimensionale e Dolby Vision HDR, una tecnologia ispirata al cinema che fornisce immagini ancora più vivide con colori intensi e un contrasto elevato.La nuova gamma BL sarà disponibile a partire dal Q4 2019. Sharp prevede il lancio della serie BN nel primo trimestre 2020 con le serie fino ai 65’’.Nuove tipologie di Android TV AQUOS Sharp verrano lanciate poi nel corso del 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita