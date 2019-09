Diesel mette il turbo con il suo smartwatch più audace

Diesel lancerà il suo nuovissimo smartwatch touchscreen a Natale 2019. Con Wear OS by Google e la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100 integrati, il nuovo smartwatch Diesel On Axial presenta un altoparlante e una nuova tecnologia che presto consentiranno agli utenti iPhone e Android di effettuare e ricevere telefonate direttamente dal proprio orologio.





Dotato delle ultime tecnologie wearable, lo smartwatch Axial mira a fornirti delle prestazioni che siano alla tua altezza. Come previsto, Diesel si spinge oltre i limiti del design tradizionale degli smartwatch con un look complessivo ispirato al movimento architettonico del Brutalismo, nato intorno alla metà del XX secolo.

Pulsanti resistenti, rivetti in acciaio e anima in alluminio conferiscono all'orologio un aspetto unico. La cassa industriale di Axial è disponibile in acciaio color canna di fucile, argento e bronzo. Si possono scegliere tre diversi cinturini — nero in pelle, blu in denim e color canna di fucile in acciaio — per adattare l'orologio al tuo stile di vita.





Un nuovo quadrante, chiamato "Information Tunnel" (galleria delle informazioni), ha un effetto psichedelico simile a una galleria che dà l'illusione del 3D.

Il quadrante "Globe" presenta una sfera girevole che gli utenti possono azionare con un semplice tocco. Utilizzando il mappamondo mobile, è possibile scegliere due fusi orari aggiuntivi da visualizzare sul quadrante. A livello di quadranti, è disponibile il Flicker fluo e il quadrante interattivo del battito cardiaco, che crea un effetto acqua increspata quando viene toccato.





Infine, lo smartwatch Axial disporrà anche di effetti meteorologici, animazioni interattive a livello del quadrante che mostrano il meteo in tempo reale e si aggiornano in base alla tua posizione. Nuvole o sole, pioggia o vento: sarai sempre aggiornato sulle condizioni del tempo senza mettere piede fuori casa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita