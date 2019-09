Apple ha presentato il nuovo iPad di settima generazione, che introduce sul modello di iPad più amato e conveniente un display più grande e la compatibilità con la Smart Keyboard di dimensioni standard.

A partire da €389, il nuovo iPad offre un display Retina da 10,2" e le più recenti innovazioni, fra cui la compatibilità con Apple Pencil, il veloce chip A10 Fusion, fotocamere e sensori evoluti, una portabilità e connettività senza rivali, facilità d'uso e una batteria che dura tutto il giorno.





"Il nuovo iPad aggiunge ancora più valore al modello di iPad più amato e conveniente, con un display più grande da 10,2", la compatibilità con Apple Pencil e, per la prima volta, con la Smart Keyboard di dimensioni standard", ha dichiarato. "Il nuovo iPad è stato creato per iPadOS, che introduce nuovi, potenti modi per lavorare in multitasking, gestire e annotare i documenti, usare Apple Pencil e visualizzare più informazioni a colpo d'occhio sulla schermata Home ridisegnata. Questo nuovo iPad con iPadOS ha tutto quello che i clienti amano del nostro iPad più richiesto e rende ancora migliori le funzioni per creare, imparare, lavorare e giocare".Il nuovo display Retina da 10,2" ha quasi 3,5 milioni di pixel e un angolo di visualizzazione ampio che lo rende perfetto per dare libero sfogo alla creatività e per immergersi in esperienze diche sfruttano le fotocamere e i sensori evoluti di iPad.Progettato per essere ultraportatile e robusto, iPad pesa circa 500 grammi e per la prima voltaIl nuovo dispositivo è dotato poi diche offre tante novità, intuitive e progettate su misura per l'esperienza unica di iPad.Laridisegnata mostra più app su ogni pagina e ora è possibile aggiungervi la vista Oggi, per accedere velocemente ai widget e consultare informazioni a colpo d'occhio, fra cui notizie, meteo ed eventi di calendario. Grazie agli aggiornamenti di Split View, adesso è ancora più facile lavorare con diversi file e documenti dalla stessa app, e passare da un'app all'altra usando Slide Over.Gestire i documenti nell'app File con iPadOS diventa ancora più pratico con il supporto dei file dai server e delle unità— Il nuovo iPad di settima generazione è disponibile nei colori argento, grigio siderale e oro, in configurazioni da 32GB e 128GB, e con prezzi a partire da €389 per il modello Wi-Fi e €529 per il modello Wi-Fi + Cellular. Può essere acquistato su apple.com , nell'app Apple Store e negli Apple Store, ed è disponibile anche presso i Rivenditori Apple Autorizzati e alcuni operatori (i prezzi possono variare).— Il nuovo iPad può essere ordinato a partire da oggi su apple.com e dall'app Apple Store negli Stati Uniti e in più di 25 altri Paesi e territori. iPad sarà disponibile nei negozi in questi e altri Paesi a partire dal 30 settembre.— iPadOS è incluso gratuitamente nel nuovo iPad di settima generazione e sarà disponibile come aggiornamento software gratuito a partire dal 30 settembre per iPad Air 2 e successivi, tutti i modelli di iPad Pro, iPad (quinta generazione e successive), e iPad mini 4 e successivi.— Apple Pencil (prima generazione) può essere acquistata separatamente a €99.— La Smart Keyboard è una tastiera di dimensioni standard che si collega all'iPad da 10,2" tramite lo Smart Connector. Può essere acquistata separatamente a €179 con layout per oltre 30 lingue, fra cui cinese semplificato, francese, giapponese, spagnolo e tedesco.— Gli istituti scolastici possono acquistare iPad ad un prezzo ridotto.— Sono disponibili Smart Cover in poliuretano per iPad a €55 nei colori antracite, bianco, rosa sabbia e nel nuovo blu Alaska.— I clienti negli Stati Uniti possono permutare il proprio dispositivo: se è idoneo, riceveranno in cambio una Carta regalo Apple Store o un rimborso sul loro acquisto. Se il dispositivo non dà diritto a un credito, Apple lo riciclerà gratuitamente.⁸ — Se i clienti acquistano online da Apple, possono personalizzare il loro nuovo iPad con un'incisione gratuita.— I clienti possono estendere la garanzia limitata con AppleCare+ e ottenere l'accesso prioritario al supporto tecnico tutti i giorni, 24 ore su 24.— Ogni cliente che acquista un iPad da Apple può usufruire del Setup personale gratuito in negozio o online e ricevere assistenza per personalizzare il proprio iPad, configurare la casella di posta, trovare nuove app dall'App Store e altro ancora.— Apple Arcade sull'App Store sarà disponibile con iOS 13 come abbonamento a €4,99 al mese e verrà lanciato con una prova gratuita di un mese.⁹ Gli utenti avranno un accesso illimitato all'intero catalogo di oltre 100 nuovi giochi esclusivi, tutti utilizzabili su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.