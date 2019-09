Apple: iPhone 11 con doppia fotocamera sarà disponibile dal 20 settembre a partire da €839

Per la prima volta su uno smartphone, il nuovo chip U1 progettato da Apple usa la tecnologia Ultra Wideband per rilevare la posizione nello spazio. Con iOS 13.1 in arrivo il 30 settembre, AirDrop migliora ulteriormente grazie ai suggerimenti che tengono conto della direzione.

Face ID, la forma di autenticazione facciale più sicura mai creata per uno smartphone, diventa più veloce del 30% e più facile da usare, con prestazioni migliorate a distanze diverse e con più angolazioni.

L'audio spaziale offre un'esperienza surround coinvolgente e Dolby Atmos regala suoni potenti e d'effetto su iPhone 11.

Le tecnologie LTE di classe Gigabit e Wi-Fi 6 rendono possibili velocità in download ancora maggiori4 e la Dual SIM con eSIM.

iPhone 11 sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori viola, verde, giallo, nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da €839. I clienti possono acquistare iPhone 11 anche con rate da €26,20 al mese7 o a €629 con la permuta8 su apple.com, sull'app Apple Store o presso un Apple Store. iPhone 11 è disponibile anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e da alcuni operatori telefonici (i prezzi possono variare).

I clienti di Stati Uniti, Porto Rico, Isole Vergini americane e più di altri 30 Paesi e territori potranno preordinare iPhone 11 a partire dalle 5:00 PDT di venerdì 13 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.

e più di altri 30 Paesi e territori potranno preordinare iPhone 11 a partire dalle 5:00 PDT di venerdì 13 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre. I clienti che desiderano pagare il loro iPhone con rate mensili, anche scegliendo la permuta del dispositivo attuale o partecipando all'iPhone Upgrade Program, possono usare l'app Apple Store sul loro iPhone per ricevere la pre-approvazione fino alle 21:00 di giovedì 12 settembre, prima dell'inizio dei preordini.

Apple ha svelato il nuovo iPhone 11 dotato di un sistema a doppia fotocamera e chip A13 Bionic; inoltre è in grado di affrontare un'intera giornata con una sola carica, e non teme nemmeno gli agenti atmosferici, perché è progettato per garantire una migliore resistenza all'acqua."iPhone 11 è la nuova generazione di iPhone, con tante nuove funzioni in un design incredibile, tra cui le nuove fotocamere con grandangolo e ultra-grandangolo per scattare magnifiche foto e girare fantastici video, la potenza e facilità d'uso di iOS 13, e A13 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone, in grado di gestire rapidamente le operazioni più comuni svolte ogni giorno dalle persone" ha affermato. "Grazie alla perfetta integrazione tra hardware, software e servizi, le innovazioni di iPhone 11 offrono ad ancora più clienti un'esperienza utente senza pari a un prezzo conveniente. Secondo noi le persone lo ameranno."Il retro di iPhone 11 è lavorato con precisione e, il più resistente mai visto su uno smartphone. Ha ottenuto il rating IP68 per la resistenza all'acqua fino a 2 metri per 30 minuti, ed è a prova di liquidi come caffè e altre bevande comuni.Il display, con design all-screen e ampia gamma cromatica, utilizza la tecnologia True Tone per una luminosità più naturale che non affatica gli occhi.Ile permette ai clienti di interagire con le loro app preferite in modo facile e veloce e di accedere alle funzioni più usate direttamente dalla: per scattare un selfie con Fotocamera, controllare gli appuntamenti in Calendario o vedere l'anteprima di un messaggio in Mail è sufficiente premere sul display.Il nuovo iPhone è poi dotato di, il chip più veloce mai visto su uno smartphone, che fornisce prestazioni eccezionali per ogni attività che iPhone 11 è in grado di gestire, con una CPU e una GPU più rapide del 20% rispetto al chip A12. È progettato per l'apprendimento automatico, con unpiù veloce per analizzare le foto e i video in tempo reale, e nuovi Machine Learning Accelerators che permettono alla CPU di eseguire oltre 1000 miliardi di operazioni al secondo.iPhone 11 presenta inoltre: è la fotocamera per eccellenza, con la qualità video migliore mai vista su uno smartphone e importanti miglioramenti per le fotografie.Le riprese con iPhone 11 sono incredibilmente nitide grazie alle due fotocamere con grandangolo e ultra-grandangolo, per dettagli più precisi e stabilizzazione video di qualità cinematografica. Con il campo visivo più ampio e il grande campo focale della fotocamera ultra-grandangolare, gli utenti possono girare video d'azione dettagliati. Il sistema a doppia fotocamera permette agli utenti di fare zoom facilmente tra una fotocamera e l'altra, mentre con lo zoom audio anche il volume dell'audio aumenta a mano a mano che avvicini l'inquadratura, per un effetto più dinamico. Con iOS 13, potenti strumenti di video editing sono alla portata di tutti per ruotare, ritagliare, aumentare l'esposizione e applicare filtri all'istante grazie alla nuova e intuitiva interfaccia dell'app Fotocamera.Con iPhone 11, la nuovissima fotocamera ultra-grandangolare cambia in modo radicale il modo di scattare le foto, perché, l'ideale per i paesaggi o scene di architettura, primi piani e non solo. Un nuovo sensore grandangolare con 100% Focus Pixels rende possibile la modalità Notte, che migliora drasticamente le foto scattate in ambienti poco illuminati, sia all'aperto sia al chiuso: le immagini saranno più luminose, con colori naturali e meno rumore digitale. Ed entrambe le fotocamere lavorano in sintonia per rendere possibile anche la modalità Ritratto per scatti con persone, animali, oggetti e tanto altro ancora.Lo, con bellissimi dettagli nelle parti sovrailluminate o in ombra sul soggetto o sullo sfondo. In autunno arriverà anche, un nuovo sistema di elaborazione dell'immagine reso possibile dal Neural Engine del chip A13 Bionic. Deep Fusion usa l'apprendimento automatico evoluto per elaborare le foto pixel per pixel, ottimizzandone la texture, i dettagli e il rumore digitale in ogni punto.è stata aggiornata con una nuova fotocamera da 12MP con campo visivo più ampio per cogliere più dettagli nei selfie, e lo Smart HDR di nuova generazione permette di scattare foto dall'aspetto più naturale. E i video selfie saranno belli come non mai con la fotocamera TrueDepth, che ora registra video 4K fino a 60fps e slow-motion a 120 fps.