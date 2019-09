Amazon: Prime Now disponibile per i clienti Prime a Torino

Amazon Prime è un programma ad iscrizione annuale o mensile che prevede diversi vantaggi, incluso il meglio dello shopping e dell'intrattenimento, come spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, accesso alle serie pluripremiate Amazon Original e ad altri celebri film e serie TV con Prime Video, accesso illimitato ad una selezione di libri e fumetti a rotazione con Prime Reading, vantaggi sui videogiochi con Twitch Prime, offerte riservate ai clienti Prime in giornate esclusive come il Prime Day e altro ancora.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile al costo di €36 all’anno (oppure €3,99 al mese) e include un periodo di uso gratuito di 30 giorni.

ha reso disponibile. Dopo Milano e Roma, il capoluogo del Piemonte diventa la terza città italiana in cui i clienti Prime, in alcune zone selezionate della città, potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 7.000 prodotti degli store Pam Panorama e beneficiando di consegne in una finestra a scelta di due ore.I clienti Prime che si trovano nella città di Torino e in sei altre città dell'hinterlandpotranno scegliere tra un'ampia varietà di prodotti freschi, frutta e verdura, inclusi prodotti tipici del territorio come il tomino a rotolo di Rivarolo, lo gnocco della Val Varaita, il barbera Tenuta Clavesana e i baci di dama, ma anche prodotti surgelati, pasta, caffè, pannolini e prodotti per l'infanzia, articoli per la cura della persona e di parafarmacia. Il tutto sarà acquistabile attraverso l'app Amazon Prime Now o dal sitoe consegnato direttamente alla porta di casa dei clienti.Con pochi e semplici click, i clienti Amazon Prime potranno quindi godere di consegne ultra-rapide, utili anche per le esigenze dell'ultimo minuto.Il servizio, sette giorni su sette, in alcune aree selezionate della città.Fino a gennaio 2020, per celebrare il lancio di Prime Now a Torino, la consegna in finestre di due ore. I clienti Prime Now a Torino avranno inoltre a disposizione uno sconto di 10€ sul primo ordine di importo superiore ai 50€. Al termine della promozione, a gennaio 2020,€, senza costi di spedizione per ordini superiori ai 50€ con consegna in finestre di due ore, mentre è previsto un costo di spedizione di 3,49€ per ordini con valore compreso tra i 15€ e i 50€.