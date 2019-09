A ottobre l’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per LG K40

LG ha annunciato la prossima disponibilità dell’aggiornamento adIl modello della serie K, disponibile in Italia da aprile 2019, riceverà il nuovo aggiornamento a ottobre.Tante le nuove funzionalità dell’interfaccia e delle app LG a disposizione:permette di avviare il proprio streaming su YouTube con un click direttamente dal menu della fotocamera; la funzionecon link permette di effettuare screenshot di un sito web e contestualmente memorizzarne l’URL, in modo da potersi collegare al sito direttamente dalla galleria immagini.Vi sono inoltre nuove funzioni dedicate ai videogame, per tutti i gamer lovers. La nuova appraccoglie tutti i giochi installati in un’unica cartella; sarà possibile cercare il gioco a cui si sta giocando su YouTube, per visualizzare le guide tutorial o le recensioni; è stata inoltre migliorata la gestione delquando il gioco è in pausa.Infine sono state implementate altre funzioni fra cui, in grado bloccare definitivamente la posizione di app e widget sulle proprie schermate in modo che non si possano spostare o rimuovere, e, funzione disponibile all’interno di Capture+, per ritagliare una porzione della schermata e tenerla in sovraimpressione.Una volta che l’aggiornamento sarà disponibile, gli utenti potranno scaricarlo dal menu Centro Aggiornamenti dello smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita