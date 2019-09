Xperia 5 si aggiunge ai modelli di punta di Sony

Sony continua a espandere la sua lineup di

5, ultimo arrivato tra i modelli della serie flagship.

Xperia 5 racchiude il meglio di Xperia 1 in dimensioni ridotte, mantenendo il display CinemaWide 21:9. Il robusto Corning Gorilla Glass 6 contribuisce a proteggere ulteriormente l'elegante cornice in metallo sia sul lato anterior, mentre la resistenza all'acqua di Xperia, con certificazione IP65/IP68, offre la massima protezione dagli agenti esterni. Il display CinemaWide 21:9 offre un'area di utilizzo dello schermo più ampia ed è l'ideale per eseguire due app contemporaneamente. E’ possibile dividere lo schermo in modo rapido e semplice tramite Side sense, con l'applicazione per l'avvio di più finestre 21:9, oppure tramite il comando vocale.

Xperia 5 è dotato di un processore d'immagine BIONZ X per dispositivi mobili e di un'avanzata fotocamera a tre obiettivi, con sensori da 12 MP e stabilizzazione dell'immagine basata su Optical SteadyShot.

Xperia 5 racchiude il rapporto di visualizzazione di 21:9 degli schermi cinematografici in un form factor compatto, per un'esperienza di visione fedele a quella concepita dai creatori di contenuti.

Il display OLED Full HD+ OLED CinemaWide 21:9 da 6,1 pollici si basa sulle pluripremiate tecnologie dei TV BRAVIA, con il processore X1, per dispositivi mobili che consente la rimasterizzazione HDR (High Dynamic Range) per conferire maggiore contrasto, definizione cromatica e nitidezza a qualsiasi contenuto.

Xperia 5 vanta inoltre una modalità Creator, con tecnologia CineAlta e ispirata alla riproduzione dei colori dei Master Monitor, per una fedele accuratezza cromatica anche in ambito Mobile che garantisce ampia gamma cromatica e neri più profondi, oltre che colori più naturali. Il display, insieme all'elaborazione delle immagini, supporta l'ampio spazio di colore ITU-R BT.2020, nonché il DCI-P3 con illuminante D65.

Il coinvolgimento è ulteriormente ottimizzato dalla tecnologia Dolby Atmos, messa a punto in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, per offrire un'esperienza di intrattenimento a 360°, con incredibili livelli di realismo quando si utilizza lo smartphone con le cuffie o gli speaker stereo integrati. Inoltre, grazie alle tecnologie acustiche di Sony, l'audio ad Alta Risoluzione sia cablato che wireless, gli speaker stereo e la funzione DSEE HX, si potrà ascoltare la propria musica preferita al suo stato puro.

Xperia 5 offre inoltre la modalità Smart Stamina, la ricarica veloce tramite USB PD e una batteria da 3.140 mAh, per un intrattenimento che dura tutto il giorno.

Xperia 5 è disponibile in quattro colori: blu, rosso, nero e grigio. Sono disponibili anche 3 diverse custodie abbinate ai colori: Style Cover View per visualizzare le notifiche anche quando la cover è chiusa, Style Cover Back da montare sul retro per proteggere il telefono da danni accidentali e la nuova Style Cover Leather per un tocco di classe in più.

Xperia 5 supporterà Android 9 Pie e sarà disponibile a partire dal mese di Ottobre 2019.



smartphone presentandoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita