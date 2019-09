Da Sony un nuovo ricevitore multimediale per auto, per viaggiare in sicurezza e con stile

Sony rende disponibile il ricevitore per auto XAV-AX8050D , che sfoggia unXAV-AX8050D vanta poi un esclusivo supporto a 3 vie, robusto e regolabile in inclinazione, altezza e profondità, che si adatta perfettamente alle proprie preferenze e alle esigenze del veicolo.su XAV-AX8050D integra perfettamente l’iPhone con il display e i comandi dell’autoradio. Ora è possibile effettuare chiamate, accedere ai file musicali, inviare e ricevere messaggi e ottenere indicazioni stradali ottimizzate in base al traffico senza mai distrarsi dalla guida. Apple CarPlay supporta ora app di navigazione di terze parti, per potere scegliere liberamente come giungere a destinazione.Progettato per garantire sicurezza e praticità,invece rende più semplice l’utilizzo dello smartphone attraverso il display dell’auto. Sfruttando Google Assistant con Android Auto, si può usare la voce per compiere varie operazioni, rimanere concentrato e divertirsi, senza mai staccare le mani dal volante o distogliere lo sguardo dalla strada.XAV-AX8050D integra ancheche consente di regolare e creare un campo sonoro su misura, per ottenere il massimo dall’esperienza di guida.crea un suono più realistico: sembrerà di avere due altoparlanti aggiuntivi sul cruscotto dell'auto. La tecnologia EXTRA BASS elimina il rumore del motore e riproduce un audio limpido e cristallino con ogni livello di volume, offrendo la possibilità di adeguare il boost al mood del momento.XAV-X8050D è compatibile anche, formato che comprime la musica senza ridurne la qualità. Inoltre, XAV-X8050D è dotato d. Il segnale da 5 volt assicura un suono più nitido e meno distorto quando l’autoradio è collegata all’amplificatore, in un’ottica di potenziamento acustico.La funzionalità di avvio rapido consente di attivare XAV-X8050D in pochi secondi dopo aver acceso il motore, e rende questo dispositivo uno dei più veloci attualmente sul mercato.Se poi il proprio veicolo è dotato di, sullo schermo si potranno visualizzarne le immagini insieme alle linee guida personalizzabili, che aiuteranno a eseguire la retromarcia in maniera sicura.XAV-AX8050D sarà disponibileSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita