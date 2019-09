Panasonic: ecco la telecamera broadcast da spalla con registrazione 4K

A IBC 2019presenterà la sua nuova. Il dispositivo, che verrà lanciato sul mercato a dicembre 2019, è il successore del modello palmare AG-CX350 e rappresenta la nuova generazione di camcorder 4K "CX".AJ-CX4000GJ, con attacco B4, è un camcorder con obiettivo intercambiabile molto utilizzato nel settore broadcast. Dotato di sensore immagine da 11 MP di grandi dimensioni,. Inoltre è compatibile con HDR, conforme a BT.2100 e BT.2020.Per la registrazione in 4K è stato adottato il CODEC "HEVC" ad alta efficienza ed elevata qualità dell'immagine. Il camcorder consente sessioni di registrazione prolungate in 4K/10 bit di eccellente qualità,Come supporto di registrazione si possono selezionare le schede "expressP2", affidabili e con trasferimento ad alta velocità, o le più economiche schede "microP2" (sono utilizzabili anche schede di memoria SDXC). È inoltre consentita la registrazione tramite CODEC (HD) "AVC-ULTRA", come nella serie P2HD tradizionale. Il dispositivo produce anche video UHD a 60p/50p 4:2:2 10 bit, tramite un'uscita 12G-SDI.La connettività di rete offre funzioni innovative, tra cui, che permette di distribuire le immagini in modalità HD a servizi di live streaming ed è compatibile con RTSP, RTMP e RTMPS. Il terminale LAN, dotato di un meccanismo di blocco (conforme a 1000BASE-T), è predisposto per la connettività NDI|HX.La trasmissione e il camcordercollegata a un sistema di registrazione/distribuzione combinato con una telecamera remota Panasonic. Per la registrazione di eventi sportivi e documentari, la telecamera garantisce immagini in 4K in linea con gli standard del settore broadcast.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita