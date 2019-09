SureColor serie T di Epson: i modelli SC-T3100x e SC-T5400M ampliano la gamma di stampanti CAD

presenta due nuove stampanti professionali per la progettazione tecnica:. Questi modelli ampliano la gamma di stampanti CAD della serie T, adatta a supportare le attività professionali in molteplici settori professionali e industriali.SureColor SC-T3100x è una stampante desktop entry-level che offre prestazioni convenienti e affidabili, poster di basso costo, pubblicità per interni o bozze, affissioni di bandi comunali e per coloro che lavorano nel settore della formazione. Per la massima praticità e per garantire bassi costi di gestione, la significativa innovazione presentata da questa stampante è che non utilizza cartucce, ma taniche ricaricabili mediante appositi flaconi da 140 ml.SureColor SC-T5400M, invece,(con una semplice operazione di caricamento dall'alto), ideale per la progettazione tecnica e per chi lavora in ambito edile e reprografico e richiede ottimi dettagli, alta precisione e grande flessibilità. Grazie allo scanner, tutti i vecchi progetti e le copie cianografiche, che di solito sono archiviati in formato cartaceo, ora possono essere convertiti in digitale e ristampati. Le cianografie inoltre possono essere modificate, annotate manualmente, acquisite e distribuite più volte.SureColor SC-T3100x sarà disponibile a partire da novembre, mentre SureColor SC-T5400M è già disponibile.Touch-screen-Connettività Wi-Fi-Taniche ricaricabili-Esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) che consente di evitare errori di stampa-Basso TCO-Progettata appositamente per poter essere inserita agevolmente in qualsiasi ambiente-Struttura solida e robusta, presenta l'ingombro più ridotto nella gamma di stampanti Epson per la progettazione tecnicaDesign ergonomico e sobrio-Velocità di stampa: 22 sec per immagine A1-Velocità di scansione più rapida: a colori da 4,5 IPS/in bianco e nero da 7,5 IPS-Scansione più lunga nella sua categoria (30,5 m)- Interfaccia con pannello touch basata su un ampio display LCD a colori da 4,3 pollici-Scansione e stampa dirette da USB-Connettività Wi-Fi-Rotolo di grande capacità (170 mm diametro/150 m di lunghezza)-Cartucce ad alta capacità (350 ml)-Stampa senza marginiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita