Apple Fifth Avenue: il cubo è tornato

Apple Fifth Avenue avrà 900 dipendenti che parlano più di 30 lingue.

ha mostrato in anteprima il nuovo, uno spazio completamente reimmaginato che si sviluppa sotto a uno dei simboli della città di. Con il suo caratteristico cubo di vetro luminoso che si erge al centro di una piazza pubblica rimessa a nuovo, Apple Fifth Avenue è pronto a riaprire i battenti nel cuore di una delle comunità creative più vivaci al mondo.Con una superficie doppia rispetto alla versione originale e un soffitto più alto da cui entra ancora più luce naturale, il nuovo Apple Fifth Avenue è ampio e accogliente e rappresenta il palcoscenico ideale. Un nuovo Forum ospiterà eventi Today at Apple giornalieri e"I nostri clienti sono sempre al centro di tutto ciò che realizziamo e Apple Fifth Avenue è pensato per loro, per ispirarli e per offrire il luogo migliore in cui scoprire i nostri nuovi prodotti". "È unico nel suo genere e oggi è ancora più accogliente e più bello che mai. Siamo orgogliosi di essere parte di questa città straordinaria e in continuo fermento."dando personalmente il benvenuto ai primi clienti che hanno varcato la soglia del cubo. Da allora, Apple Fifth Avenue ha avuto più di 57 milioni di visitatori, superando ogni anno la Statua della Libertà o l'Empire State Building.Il debutto è previsto per questo sabato con una serie speciale che riflette lo spirito creativo di New York. L'area dedicata ai Genius è stata raddoppiata per poter assistere ancora più clienti.Apple Fifth Avenue continua a essere l'unica location retail Apple