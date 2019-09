Xiaomi: Redmi Note 8 Pro in arrivo in Italia

Xiaomi

Dopo il debutto in Cina,, ha annunciato l'arrivo in Italia del nuovoal prezzo di €299,90. Primo smartphone del brand con fotocamera da 64MP, Redmi Note 8 Pro è dotato di una configurazione quadrupla con un potente sistema di raffreddamento LiquidCool.Lacattura immagini mozzafiato che possono essere stampate con una dimensione di fino a 3,26 metri di altezza. Redmi Note 8 Pro utilizza i Super Pixel 4-in-1 da 1,6μm per catturare più luce e offrire scatti notturni brillanti. Inoltre, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP con un campo visivo di 120°, una macro-fotocamera e un sensore di profondità, entrambi da 2MP, si uniscono per creare la fotocamera Redmi più versatile di sempre.Ma c'è di più:nella fotocamera frontale da 20MP consente agli utenti di scegliere il loro selfie migliore attraverso la selezione dettagliata dei ritratti e il rilevamento delle scene, nonché di utilizzare la funzione di face unlock. Redmi Note 8 Pro utilizza un Corning Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore e posteriore proteggendolo contro le cadute accidentali e l'usura in generale. Per una maggiore durata, il dispositivo sfrutta anche la tecnologia IP52 a prova di spruzzi, offrendo una protezione efficace contro pioggia e sudore.Dotato die di un sensore di impronte digitali posteriori, il dispositivo raggiunge un rapporto screen-to-body del 91,4%. Il display è inoltre certificato da TÜV Rheinland e fornisce protezione contro le emissioni di luce blu riducendo la probabilità di affaticamento degli occhi. La cornice lucida di Redmi Note 8 Pro e la curvatura G3 precisa offrono una presa confortevole, mentre le sue tre eleganti varianti di colore, Mineral Gray, Pearl White e Forest Green, sono adatte a qualsiasi personalità e occasione.Redmi Note 8 Pro, una CPU octa-core con clock fino a 2.0 GHz per un uso quotidiano prolungato. Parallelamente, la GPU Arm Mali-G76 3EEMC4 consente un'esperienza di gioco senza precedenti, con una frequenza massima di 800 MHz e una potenza AI di fino a 1TMAC. Il dispositivo è inoltre dotato di LiquidCool, la prima tecnologia a raffreddamento liquido utilizzata sulla serie Redmi Note, per facilitare la fluidità del gioco ed evitare problemi di surriscaldamento.Redmi Note 8 Pro, la più alta capacità di potenza della serie Redmi Note, fino ad oggi. È inoltre dotato di una serie di funzioni che includono la modalità di risparmio energetico e la regolazione intelligente della luminosità per aiutare gli utenti a massimizzare la durata della batteria. Infine, Redmi Note 8 Pro offre una ricarica rapida da 18W Type-C, NFC multifunzione, un blaster IR e un jack per cuffie da 3,5 mm.Redmi Note 8 Pro sarà disponibile in Italiasu mi.com, nei Mi Store e presso le principali catene di distribuzione.