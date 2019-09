3: disponibili i nuovi iPhone

Nei 3Store sono disponibili gli ultimi prodotti Apple, tra cui iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, una nuova linea Pro di iPhone, e l’iPhone 11 con dual camera.

3 offrirà, inoltre, Apple Watch Series 5, con display Retina always-on.

Con 3 i nuovi iPhone 11 sono disponibili, in tutte le versioni, abbinati alle soluzioni ‘ALL-IN’ e ‘FREE’. Ad esempio, per i clienti che scelgono ‘ALL-IN Super Power’, iPhone 11 64 GB è ad anticipo zero e con una rata di 19,99 euro al mese. ‘ALL-IN Super Power’ prevede, al costo di 14,99 euro mensili, minuti e sms illimitati, oltre a 100 Giga con 'Giga Bank', l’innovativo servizio per accumulare i Giga non consumati nel mese e utilizzarli senza scadenza.

Con le soluzioni ‘FREE’, i clienti hanno, inoltre, il servizio Kasko incluso e la possibilità di cambiare iPhone senza costi aggiuntivi.Anche i nuovi modelli iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili in abbinamento alle soluzioni 'ALL-IN' e 'FREE', con una rata mensile a partire da 31,99 euro e anticipo da 39,99 euro.

Gli smartphone iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono, infine, disponibili per i clienti professionisti con partita iva, con rate mensili a partire da 15,99 euro, in abbinamento all’offerta ‘ALL-IN PRO’, che prevede minuti e Giga illimitati, con Kasko inclusa.



