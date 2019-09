Wind: ecco le offerte per i nuovi iPhone

Nei negozi Wind sono disponibili gli ultimi prodotti Apple, tra cui iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, una nuova linea Pro di iPhone, e l’iPhone 11 con dual camera.

Wind offrirà, inoltre, Apple Watch Series 5, con display Retina always-on.

I nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili, ad anticipo zero e con rate a partire da 27,99 euro al mese, in abbinamento alle offerte Wind. Una vasta gamma di proposte per tutta la famiglia e di soluzioni smart, accessibili e convenienti, con molti Giga per rispondere alle esigenze dei clienti.

Con Wind è possibile attivare, in fase di acquisto, il servizio ‘Smartphone Reload’, che permette di sostituire il proprio iPhone in un solo giorno, qualsiasi cosa accada.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono disponibili anche per i clienti professionisti con partita iva, con rate mensili a partire da 12,99 euro, in abbinamento alla soluzione ‘UNLIMITED PROFESSIONAL’, che prevede minuti e Giga illimitati.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita