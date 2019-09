Amazon amplia la selezione Prime Now nella Capitale

Il servizio è disponibile in molte zone di Roma, e in due CAP dell’area circostante (Guidonia e Tivoli Terme) ed è in rapida espansione. Quando un ordine viene effettuato tramite Prime Now, i clienti creano un carrello separato e acquistano i prodotti in base al negozio di riferimento, Amazon o Pam Panorama.

È richiesto un ordine minimo di €15 per negozio e i clienti Prime Now possono scegliere la consegna gratuita nello stesso giorno in finestre a scelta di due ore per ordini minimi di €50. Scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Prime Now, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, oppure attraverso il sito www.primenow.it, è possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria, o nel punto scelto per la consegna, immettendo il CAP.

ha annunciato che il negozioè ora disponibile per i clienti Prime di Roma. Da oggi, attraverso il sito web dedicato a Prime Now (www.primenow.it) e l'app mobile, i clienti possono accedere al negozio Amazon e scegliere tra 12.000 prodotti, spaziando dagli alimentari freschi ai prodotti d'uso quotidiano, inclusi i bestseller di Amazon.it.