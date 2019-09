LG: alla Milan Games Week 2019 i nuovi modelli della linea UltraGear

LG partecipa alla nona edizione dellacon la sua ultima proposta dedicata al mondo gaming. All’interno dello spazio di The Games Machine (Pad. 12 - Stand A05), tutti i gamer avranno l’opportunità di toccare con mano le novità dei monitor gaming di LG Electronics cimentandosi in una serie di sessioni di gioco sui titoli del momento, daai videogiochi del genere sparatutto con, dai survival game comeal genere picchiaduro conLa Milan Games Week 2019 sarà poi l’occasione per LG di presentare, per la prima volta in Italia dopo il lancio all’IFA di Berlino, i. Gli appassionati di videogiochi potranno sperimentare nuovi livelli di immersione nel gioco offerti dalle due novità: il primoe ilIl monitorutilizza lache offre una riproduzione accurata dei colori e un'ampia gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3. Grazie ale a immagini fluide e senza tearing o interruzioni, garantite dal fatto di essere NVIDIA G-SYNC Compatible, il monitor di LG offre ai giocatori esperti un ottimo equilibrio tra prestazioni e prezzo. I gamer potranno sentirsi totalmente coinvolti nell’azione di gioco grazie a immagini ad alta risoluzione (2560x1440) e senza sfarfallio, e ad un tempo di risposta ultraveloce con un refresh rate a 144Hz.Il secondo modello, protagonista di questa nuova edizione della Milan Games Week, è il monitor curvoda 34” con schermo UltraWide antiriflesso, aspect ratio di 21:9 e una risoluzione Quad HD, pari a 3440x1440 pixel, che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3. Anche questo modello implementa la tecnologia Nano IPS, classica retroilluminazione LED con particolari nanoparticelle per aumentare la luminosità di picco e la precisione nella riproduzione dei colori. Il tutto in un monitore con un design borderless sui quattro lati, perfetto per la connessione di più display. Tra le principali funzioni gaming, la tecnologia nVIDIA G-SYNC™ e l’elevato refresh a 100 Hz (con overclock a 120 Hz), che eliminano gli effetti di tearing e stuttering, riducendo la latenza di input (Input latency) e offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. La funzionalità DAS (Dynamic Action Sync) minimizza anche il ritardo di input lag. Il modello è dotato, inoltre, della retro-illuminazione Sphere Lighting di LG, che conferisce all’ambiente di gioco un’atmosfera ancora più emozionante e personalizzata.Entrambi i monitor UltraGear includono opzioni specifiche per il gaming come la modalitàche minimizza il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco, la funzioneche garantisce la massima visibilità perfino nelle scene più scure e l’opzione, quest'ultima progettata per migliorare la precisione nei giochi FPS. Questi display sono dedicati ai gamer di ultima generazione, alla ricerca di esperienze di gioco sempre più realistiche e di tecnologie all’avanguardia, che permettano loro di ottenere dei vantaggi competitivi sui loro avversari grazie ad un’azione di gioco coinvolgente e di qualità superiore.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita