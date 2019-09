Amazon.it lancia un servizio per i rivenditori di libri

I rivenditori di libri che decideranno di iscriversi gratuitamente al servizio Amazon Business per le Librerie potranno contare su una selezione di milioni di titoli, di cui 800 mila immediatamente disponibili, con sconti che, nella fase di lancio, possono arrivare fino al 35% sui libri di varia (per questa tipologia ci sono tre soglie di sconto: fino al 25% per ordini superiori a 5 unità, fino al 30% per ordini superiori a 10 unità e fino al 35% per ordini superiori a 30 unità), e al 12% per i testi scolastici e l’universitaria accademica, indipendentemente dalle unità ordinate. In tutti i casi, lo sconto è calcolato sul prezzo di copertina e non prevede un massimale di spesa.

I rivenditori di libri potranno inoltre effettuare ordini in grandi quantità attraverso il sistema semplificato sul sito

Tutti i rivenditori di libri potranno beneficiare della consegna gratuita per tutti gli ordini di libri superiori a 25 euro e del reso gratuito su tutti i libri acquistati fino a 120 giorni dalla data di consegna. Se iscritti ad Amazon Prime con il loro attuale account, potranno convertirlo ad un account Amazon Business e continuare così ad usufruire della consegna veloce (dal lunedì al sabato ed entro 1 giorno come per i clienti iscritti ad Amazon Prime) e della consegna gratuita senza alcun limite di spesa.

Gli iscritti al servizio potranno inoltre trarre vantaggio da tutti i benefici dell’account aziendale Amazon Business, come ad esempio la gestione semplificata delle fatture e l’account multiutente con procedure di approvazione degli ordini.

Amazon ha annunciato la disponibilità di Amazon Business per le Librerie , il nuovo servizio di Amazon.it, dalle librerie alle cartolibrerie fino alle edicole.Per usufruire di questo nuovo servizio, i rivenditori di libri non dovranno fare altro chee quindi registrarsi gratuitamente ad Amazon Business per le Librerie. Possono accedere esclusivamente i rivenditori di libri che indicano, in fase di registrazione,. Una volta registrati con successo ad Amazon Business, i rivenditori di libri riceveranno via email l'invito a registrarsi al servizio Amazon Business per le Librerie e potranno iniziare a beneficiare dei relativi vantaggi.