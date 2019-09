Roma: nasce TicketAppy, il biglietto del bus è sullo smartphone

Un passo in avanti per rendere Roma sempre più “smart” e attenta all’ambiente, più vivibile e semplice per l’oltre milione e mezzo di viaggiatori che quotidianamente usufruisce dei mezzi pubblici

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/09/2019