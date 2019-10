I TV Hisense 2019 ottengono la certificazione tivùsat: 114 canali, anche in HD e 4K

Buona parte della gamma TV 2019 di

è ora certificata

. Chiunque possieda un TV certificato può quindi gustarsi i contenuti della piattaforma satellitare gratuita senza bisogno di acquistare un decoder aggiuntivo: 114 canali TV, di cui 50 in HD e 4 in 4K.

Per accedere alla piattaforma gratuita tivùsat, è sufficiente un TV Hisense certificato, una CAM tivùsat e la relativa SmartCard, oltre ovviamente a una parabola per il collegamento satellitare. La piattaforma satellitare tivùsat comprende 114 canali TV, italiani e internazionali: Rai, Mediaset, SuperTennis, RealTime, DMAX, Arte e Giallo tutti in HD sono solo alcune delle possibilità offerte, cui si sommano grandi nomi esteri come CNBC, Euronews, Aljazeera, NHK e France24. A questi si aggiungono altri 47 canali radiofonici e, soprattutto, quattro canali TV con qualità 4K Ultra HD: Rai 4K, 4K1, FashionTV e NASA UHD, perfetti per sfruttare al massimo la qualità di un TV Hisense Ultra HD.

I TV Hisense con certificazione tivùsat sono i modelli delle Serie B7100, B7300 e B7500, gli ULED U7B, U8B e l’OLED O8B.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita