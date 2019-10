Facebook: arriva Threads di Instagram

Facebook lancia oggi Threads di Instagram, una nuova app di messaggistica con accesso diretto alla fotocamera

per rimanere connessi agli amici più stretti

Threads è un’app a sè progettata pensando a privacy, velocità e alle persone con cui abbiamo legami più stretti. Si possono condividere fcon la lista di amici Instagram più stretti, avendo il pieno controllo di chi può contattarti tramite Threads e con la possibilità di personalizzare l’esperienza in base alle persone più importanti.Quindi si potrà utilizzare Threads per scambiare messaggi con persone inserite ne si avranno a disposizione una inbox e notifiche dedicate solo a quella lista di amici.Threads offre inoltre un nuovo spazio dedicato alle proprie conversazioni preferite. I messaggi provenienti dagli amici inclusi nella cerchia ristretta appariranno, così si avrà pieno controllo su come e con chi si vuole interagire.Threads è disponibile per il download su iOS