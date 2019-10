Sony α9 II, con connettività e flusso di lavoro ottimizzati per fotografi professionisti

include un’uscita Ethernet 1000BASE-T integrata, che consente di trasferire i dati in maniera ultrarapida e stabile. È inoltre incluso il supporto alla cifratura FTPS (File Transfer over SSL/TLS) per una maggiore sicurezza dei dati, mentre le riprese in remoto dal PC sono state ottimizzate con tempi di ritardo ridotti e un minore ritardo nella visualizzazione della scena in tempo reale, grazie all’app per desktop “Remote Camera Tool".





Il processore di immagini BIONZ X aggiornato sfrutta al meglio l’elevata velocità di lettura del sensore. Il processore lavora con il chip di acquisizione LSI frontale per migliorare la velocità del rilevamento AF/AE, l’elaborazione delle immagini, il Face Detection, la precisione e molto altro ancora

Il design aggiornato resistente a polvere e umidità soddisfa le necessità dei professionisti, anche nelle condizioni esterne più estreme. Le giunzioni, il copribatteria e gli slot per le schede di memoria sono protetti da guarnizioni più resistenti

Il nuovo algoritmo di elaborazione delle immagini riduce il rumore nella gamma di sensibilità da media a elevata, oltre a migliorare la risoluzione del soggetto e la qualità dell’immagine

Il sistema di stabilizzazione dell’immagine ottica a 5 assi integrato assicura un vantaggio di 5,5 step sulla velocità dell’otturatore

L’impugnatura è stata ottimizzata per garantire una presa sicura e confortevole. Compatibile con l’impugnatura VG-C4EM per l’uso in verticale di Sony

per l’uso in verticale di Sony Miglioramento del design e dell’usabilità dei pulsanti. Diametro e feedback del pulsante AF-ON aumentati, nuovo design per il joystick di multiselezione, aggiunta di un pulsante di blocco alla ghiera per la compensazione dell’esposizione e ghiera posteriore ridisegnata e riposizionata

Il nuovo meccanismo dell’otturatore elimina anche il più impercettibile movimento che possa sfocare l’immagine. Sottoposto a test di resistenza su oltre 500.000 cicli

La fotocamera ha in dotazione un connettore USB Type-C, che supporta lo standard USB 3.2 Gen 1

I due slot compatibili con le schede SD UHS-I e UHS-II migliorano la capacità complessiva e la velocità in lettura/scrittura

La Multi Interface Shoe (MI Shoe) della fotocamera guadagna un’interfaccia audio digitale, grazie a cui è possibile connettere direttamente il nuovo microfono shotgun ECM-B1M o il kit adattatore XLR XLR-K3M per registrazioni audio più nitide e pulite.

La fotocamera

sarà disponibile in Europa da ottobre 2019.

Sony ha annunciato il lancio di(modello). L'ultimo modello della gamma di fotocamere con obiettivo intercambiabileè stato sviluppato appositamente per i professionisti che lavorano nell'ambito della fotografia di sport e nel fotogiornalismo.La nuova fotocamerasi basa sull'eredità dell'originale, conservandone le prestazioni ultraveloci, lo scatto continuoed esposizione automatica e i calcoli AF/AE 60 volte al secondo, ma aggiungendo ulteriori funzionalità create sulla base del feedback dei professionisti.