Asus ZenScreen Touch: disponibile in Italia con monitor touch portatile da 15,6 pollici

Asus annuncia l'arrivo in Italia di(MB16AMT), monitor portatile Full HD da 15,6 pollici che migliora sia la produttività che l'intrattenimento in mobilità.Grazie al profilo ultrasottile di appena 9 mm e un peso di 0,9 kg,è una soluzione facile da trasportare e installare ovunque, offrendo la possibilità di avere uno schermo aggiuntivo agli utenti laptop, una visione più precisa di app e contenuti multimediali per chi lavora da smartphone e una più bella esperienza di gioco su console quando si è fuori casa.è dotato di un display IPS con risoluzione Full HD per garantire immagini vivide e nitide da ogni angolo di visualizzazione. Il supporto per input multi-touch a 10 punti evita qualsiasi tipo di problema o limite durante l'utilizzo di app o la semplice navigazione, inoltre l'App dedicata per Androidpermette la visualizzazione ed il controllo senza interruzioni di tutte la App mobile in modo semplice e fluido.Grazie alle porte USB-C e Micro HDMI, è possibile collegaread una vasta gamma di dispositivi tra cui laptop, smartphone, console gaming, tablet e fotocamere. La batteria integrata da 7800mAh è in grado di offrire fino a quattro ore di autonomia tra una ricarica e l'altra, garantendo così un utilizzo più lungo a lavoro.è disponibile al prezzo diIVA inclusa.