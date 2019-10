macOS Catalina, l’ultima versione del sistema operativo desktop di Apple, è ora disponibile come aggiornamento software gratuito.

Con

, gli utenti possono usufruire di Apple Arcade, il servizio di gaming su abbonamento che offre nuovi giochi esclusivi creati da alcuni degli sviluppatori più creativi al mondo.

Per un intrattenimento ancora più completo su Mac, Catalina include anche nuovissime versioni delle app Musica, Podcast e Apple TV di Apple.

Una nuova funzione chiamata Sidecar permette di ampliare la scrivania del Mac utilizzando un iPad come secondo display, o come dispositivo di input per usare Apple Pencil con le app su Mac. Mentre con Controllo vocale, la funzione di accessibilità, è possibile controllare il Mac usando soltanto la voce.

Con Mac Catalyst, invece,una nuova tecnologia in Catalina che permette agli sviluppatori di portare le app per iPad su Mac, gli utenti inizieranno a vedere versioni per Mac delle loro app preferite, a cominciare da Twitter, TripIt, Post-It, GoodNotes e altre.

E per la prima volta, su Mac è disponibile anche Tempo di utilizzo, che offre agli utenti informazioni sul tempo che trascorrono usando app e siti web, oltre alla possibilità di decidere come utilizzare il dispositivo.



Altre funzioni in macOS Catalina

La nuova app Dov’è riunisce Trova il mio iPhone e Trova i miei amici in un’unica app da usare su Mac, iPad e iPhone. Dov’è aiuta l’utente a ritrovare il suo Mac, anche se è offline e in stop, inviando segnali Bluetooth che possono essere rilevati dai dispositivi Apple in uso nelle vicinanze. Questi, a loro volta, trasmettono ad iCloud la posizione del Mac smarrito, così l’utente può vederla nell’app Dov’è.

Foto presenta una nuova interfaccia intelligente che dà risalto agli scatti migliori quando l’utente sfoglia la sua libreria.

Safari ha una pagina iniziale aggiornata che usa i suggerimenti di Siri per mostrare siti che l’utente visita spesso, segnalibri, pagine dall’Elenco lettura, Pannelli iCloud e link ricevuti in Messaggi.

Mail in macOS Catalina permette di bloccare le email di un mittente specifico, di disattivare le notifiche audio di un thread e di annullare l’iscrizione a mailing list commerciali.

Note include una nuova vista Galleria, strumenti di ricerca più potenti e più opzioni per collaborare.

L’app Promemoria è stata ridisegnata con una nuova interfaccia che rende ancora più facile creare i promemoria, organizzarli e tenerne traccia. macOS Catalina è ora disponibile come aggiornamento software gratuito per i Mac prodotti a partire dalla metà del 2012. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutte le aree geografiche.

macOS Catalina è ora disponibile come aggiornamento software gratuito. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutte le aree geografiche.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita